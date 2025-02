El inesperado robo de 'Tardear' a 'La Revuelta' de Broncano en su reformulada era en Telecinco

'Tardear' ha iniciado esta semana una nueva etapa en las tardes de Telecinco tras la salida de Ana Rosa Quintana. Así, el espacio que ahora presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto se ha reforzado con nuevos fichajes y un tono más distendido y gamberro. Y por eso, este jueves ha sorprendido al incorporar a su equipo a un rostro que descubrió 'La Revuelta' de David Broncano.

A lo largo de esta semana, el reformulado programa de Telecinco ha recibido a nuevos colaboradores como Ágatha Ruiz de la Prada, Charo Vega, Marta Peñate, Carmen Alcayde o Mónica Hoyos. Todos se han incorporado tanto a la tertulia VIP como a la sección de 'salsear'.

Sin embargo, este jueves, 'Tardear' sorprendía al dar la bienvenida a un rostro muy especial para comentar todo lo que se pudo ver este miércoles en la séptima entrega de 'La isla de las tentaciones' con la huida de Montoya y la posterior fuga de Anita y el intento de Andrea.

María, de espectadora de 'La Revuelta' de Broncano a "fichaje" de 'Tardear'

Y es que el programa que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto incorporaba a su tertulia a María Tíscar. "Hoy tenemos una voz autorizada que nos va a comentar como experta en 'La isla de las tentaciones'", la presentaba Verónica preguntándole que es lo que más le gustaba del reality. "Que están a toda su ancha, a todo su titotren. están comidos, bebidos, abastecidos de todo. Están hartos de comer, de hacer el triki triki", decía la mujer sin cortarse.

"Si es que al final caen en la tentación porque están todo el día restregándote. Dicen no caer en la tentación pero es que tienes que caer", defendía la fan de 'La isla de las tentaciones' que estuvo en la bañera de 'La Revuelta' de David Broncano causando sensación hace solo unos días, y que ha debutado como colaboradora de 'Tardear'.

"¿María tú crees que Montoya es así o está sobreactuado?", le preguntaba entonces Verónica Dulanto a su invitada. "Yo creo que es así, pero que está actuando un poquito. Si es un tío con dos... no se porta como se está portando", sentenciaba la mujer en 'Tardear'. Y al preguntarla sobre Anita era clara. "No me gusta nada, Anita es la que ha metido la mata hasta el garrón, es la primera que cayó en la tentación. Antes bailábamos, pero ahora con el twerking...", añadía ella.

Tras revolucionar 'Tardear' y atreverse incluso a hacer twerking con Mónica Hoyos y con otra invitada y decir que Montoya estaba buenísimo aunque ella es fiel a su marido; Frank Blanco le daba las gracias por acudir al plató. Además el presentador no dudaba en referirse a David Broncano y su programa en TVE por descubrir a esta fan de 'La isla de las tentaciones'.

"Querida María, gracias por venir, gracias a Broncano. Él te descubrió y 'Tardear' te robó", soltaba con sorna el presentador de Telecinco. "Muchísimas gracias", contestaba María Tíscar, que también ha visitado 'El debate de las tentaciones' en Mitele Plus.