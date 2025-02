Ana Rosa verbaliza ahora alto y claro toda la verdad sobre su guerra con María Teresa Campos

El próximo lunes, 3 de febrero, Ana Rosa Quintana regresará a las mañanas de Telecinco con 'El programa de AR'. Para hablar de esta nueva etapa televisiva y hacer un repaso a su extensa trayectoria profesional, la presentadora acudió al plató de '¡De viernes!', donde fue entrevistada por Santi Acosta y Bea Archidona.

Tas pasar por varias cadenas a lo largo de su vida, Ana Rosa tiene claro que se jubilará en Telecinco: "Esta es mi casa y es donde voy a acabar mi vida profesional". La trayectoria televisiva de la periodista comenzó en TVE hace más de cuatro décadas. '¡De viernes!' mostró imágenes de sus inicios en la cadena pública. Sin embargo, se omitió la etapa que pasó en Antena 3, desde 1997 hasta 2005, cuando dio el salto definitivo a Telecinco.

Pese a esto, la comunicadora recordó con mucho cariño sus años en la cadena de la competencia: "Tengo que decir que en Antena 3 estuve muy bien y dejé allí muchísimos amigos. Pero la mayor parte de mi carrera la he hecho en Telecinco". La presentadora reconoce que en Mediaset siempre se ha sentido muy respaldada: "Me han cuidado muchísimo. En 20 años pasan muchas cosas buenas, malas y regulares, y siempre he tenido el apoyo de la cadena, los directivos y los compañeros".

Ana Rosa sobre sus "piques" con la Campos: "Era un duelo de divas"

'¡De viernes!' también recordó los famosos piques entre Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos mientras competían en Telecinco y en Antena 3. "Todos queremos ganar, pero eso no quiere decir que te tengas que llevar mal con el de enfrente o ser mal compañero con él", dejó claro la expresentadora de 'TardeAR'.

Ante Terelu Campos, colaboradora del programa nocturno de Telecinco, Ana Rosa aseguró que sobre su relación con María Teresa se han dicho muchas mentiras: "Ha habido mucho invento, pero me pasa siempre. Me pasó con Teresa y me pasó con Susanna Griso". Eso sí, quiso dejar claro que "los piques eran de verdad. Era un duelo de divas".

Pese a que en muchas ocasiones parecía que '¡De viernes!' quería hacer una especie de homenaje a la veterana comunicadora, ella aseguró que por su cabeza no pasa el jubilarse. "Parece que me estáis despidiendo… y yo me voy a retirar. Voy a dar todavía mucha guerra, ahora en las mañanas", aclaró.

Ana Rosa está dispuesta a "volver a reconquistar el terreno" de la franja matinal. Aunque reconoce que no sabe si podrá "estar a la altura" de Ana Terradillos, presentadora de 'La Mirada crítica', y Joaquín Prat, conductor de 'Vamos a ver', quienes asumieron el control de esta franja cuando ella dio el salto a las tardes, hace 16 meses.