Ana Rosa impugna en 'De Viernes' el concepto que se tiene de ella: "¿Por qué esa imagen de mí?"

Ante la grave crisis de audiencia que atraviesa, Telecinco ha decidido tomar cartas en el asunto. De esta forma, el próximo lunes, 3 de febrero, Ana Rosa Quintana regresará a las mañanas de la cadena con 'El programa de Ana Rosa'. Tras su fiasco en las tardes con 'TardeAR', la presentadora se muestra entusiasmada con su retorno a la franja matinal. Así lo ha reconocido ella misma este 31 de enero durante su visita a '¡De viernes!'.

Ana Rosa ha sido entrevistada por Santi Acosta y Bea Archidona en el programa nocturno de Telecinco. Allí ha hecho balance de su extensa trayectoria profesional. Aunque la mañana es donde ha sido más feliz. Por tal motivo está muy ilusionada con su vuelta a esta franja: "Me lo he pasado muy bien en las tardes, pero mi sitio está en las mañanas de Telecinco. Estoy muy feliz". "Va a ser una mañana muy bonita", ha asegurado la comunicadora madrileña sobre esta nueva etapa.

Lo que más ilusión le hace es volver a compartir programa con los compañeros de los que un día se tuvo que despedir: "Voy a ver a Ana (Terradillos) y Joaquín (Prat) todos los días". En un momento de la entrevista en '¡De viernes!', una de sus colaboradoras, Patricia Pérez, ha querido agradecer a la periodista lo que hizo por ella en el pasado. Ya que, según ha contado, Ana Rosa la contrató en un momento muy difícil de su vida, sobre el que ha preferido no entrar en detalles. "Eres una mujer muy profesional, muy seria", le ha ensalzado.

Comienza una nueva edición de ¡DeViernes!



Ana Rosa Quintana nos visita para repasar juntos algunos de los grandes momentos vividos en televisión.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/uIY1UTlOey — De viernes (@deviernestv) January 31, 2025

Ana Rosa tumba la imagen que se tiene de ella: "Soy muy gamberra"

Lejos de lo que cabía esperar, la invitada no se ha mostrado nada de acuerdo con estas palabras: "Yo no soy seria, no sé por qué tienen esa imagen de mí". "Yo no soy nada seria, soy muy gamberra", ha reconocido la presentadora, dejando claro que la imagen que se tiene de ella no corresponde con la realidad. "A la tele le gustas o no le gustas, es un misterio", ha sentenciado.

Ana Rosa nunca ha ocultado su opinión sobre los temas más polémicos, lo que le ha ocasionado no pocas críticas en las redes sociales. Pese a esto, deja claro que volverá a contar en 'El programa de AR' con su ya famoso 'editorial', donde se explaya largo y tendido sobre las noticias de actualidad. "A mí no me paga ningún partido. A mí me paga Mediaset y creo que después de 40 años me he ganado el derecho de decir lo que quiero sobre ciertos temas", aseguró la periodista en su encuentro con los medios de comunicación durante la presentación de las nuevas mañanas.