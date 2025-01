Marieta, preocupada por Suso Álvarez a pocas horas de entrar como concursante de 'GH DÚO'

Marieta está a punto de adentrarse en una nueva aventura profesional. Tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2024', ahora la joven participará en la nueva edición de 'GH Dúo', que dará comienzo próximamente en Telecinco.

Su mayor miedo es el tener que separarse de su pareja, Suso Álvarez. Aunque tiene muchas ganas de que de comienzo esta nueva aventura. Tanto, que tiene claro de que quiere llegar hasta la final, y espera "volver muy tarde. Porque yo si hago algo, lo hago bien". Pese a esto, reconoce estar bastante nerviosa. Así lo ha reconocido ella misma en su último vídeo de su canal de Mtmad: "No pensaba entrar en un reality tan pronto, pero lo afronto con muchísimas ganas de pasármelo bien". Además, reconoce que "no quiero estar todo el día a la gresca con nadie porque, al final, la que va a sufrir soy yo".

El objeto que Marieta se llevará para acordarse de Suso

Lo que Marieta tiene claro que peor va a llevar es el estar separada de Suso: "Me da mucho miedo y mucha ansiedad". Ya que, asegura, "él es mi 24 horas. Eso es lo que peor voy a llevar, pero contaré los días para verlo". La pareja está atravesando su mejor momento. Por eso, para acordarse de él, la joven ha preparado un objeto que va a llevar a la casa: "Una sudadera que me he hecho con la cara de Suso y de los perros porque los voy a echar muchísimo de menos. Y así pues me voy a dormir todas las noches con la cara de ellos", ha contado a sus seguidores de Mtmad.

Respecto a su balance del 2024, Marieta asegura que "he pasado un montón de cosas, de viajes. Me he ido a México, a 'Supervivientes', mi nuevo amor, una nueva casa, una nueva ciudad, mi trabajo… Me habéis acompañado en todo este proceso de evolución que he tenido en el 2024". El 2025 lo afronta "con muchas ganas. Empieza fuerte, con un reality". Cuando salga de 'GH Dúo', también tiene numerosos "proyectos en mente, que espero que se me cumplan. Y proyectos en pareja, que a ver si me pide matrimonio". Un deseo de cara al nuevo año que veremos a ver si se cumple.