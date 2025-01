María del Monte se planta ante lo presenciado con Paloma García-Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'

Paloma García-Pelayo, con información de primera mano, ha ofrecido la última hora en 'Y ahora Sonsoles' sobre la situación de la hija de Anabel Pantoja, hospitalizada desde hace más de 72 horas en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Y durante su intervención, María del Monte se ha revuelto, justo cuando ha escuchado a la periodista decir que la familia Pantoja se está coordinando para no coincidir entre sí y evitarse a pesar del drama.

"La información que tenemos es que el bebé se empieza a encontrar mal y su madre se da cuenta de que no va bien la cosa el miércoles. Entonces, la llevan a una clínica privada cercana a su casa. El jueves vuelve a ir porque Anabel no la ve bien y ya la trasladan finalmente al hospital materno", ha empezado relatando la colaboradora.

"Está en cuidados intensivos desde entonces. Esta mañana ha sido importante porque, al ser fin de semana, no la habían visto todos los médicos que querían. Aunque ha tenido todo tipo de pruebas, esta mañana era importante evaluar la evolución de esta bebé de 51 días que, según los síntomas que presentaba, necesitaba atención médica intensiva. Hubo algún momento en el que se planteó trasladarla a Madrid, pero, una vez hechas todas las consultas, se vio que allí tenían suficientes medios para poder atenderla. La situación es muy preocupante, es muy seria y delicada porque es un bebé", ha proseguido contando Paloma García-Pelayo.

Acto seguido, la tertuliana ha explicado también que Isa Pi y Kiko Rivera se han regresado a la península después de estar en la isla durante el fin de semana y que Isabel Pantoja permanecerá allí el tiempo que sea necesario. "Isabel entra por el lado que no están los periodistas porque tiene claro que hay que estar en segundo plano", ha indicado Paloma.

Y preguntada por si la tonadillera se ha visto con sus hijos en medio de este momento tan delicado, Paloma García-Pelayo ha dado por respuesta una negativa: "Por la información que tengo, en las horas que han coincidido en la isla no se han visto". "Primero, porque este no era el asunto y la preocupación era estar con Anabel, pero además no tenían intención ninguna de verse y me consta que lo han coordinado para evitarse", ha desvelado.

María del Monte: "Qué manera, de verdad, de perder la vida"

Unas palabras que han hecho que María del Monte, presente en la mesa de 'Y ahora Sonsoles', se revolviera: "Qué manera, de verdad, de perder la vida, qué manera de perder el tiempo". "El hospital no es el lugar para provocar ciertas situaciones o conversaciones", ha apuntado Nacho Gay. "Yo estoy con María en esto", ha apoyado Miguel Lago.

"Aprendemos poco porque por una desgracia ha acudido todo el mundo al mismo punto. ¿No nos damos cuenta que aquí estamos para irnos cualquiera en cualquier momento? ¿No es el momento idóneo y apropiado para darse un abrazo y fundirse y derramar eso que se llama amor en lugar de rencor?", ha clamado María del Monte alto y claro.

"Que aunque amor y rencor acaben en lo mismo no tienen nada que ver. Y quizás, cuando ese abrazo se produzca, habrá algo importantísimo, que es una fuerza interna en el corazón que ayudará a sobrellevar las cosas de otra manera fuere cual fuere el final", ha proseguido, levantando un aplauso gigante en plató.

"Pero un hospital donde se está produciendo una situación tan preocupante...", ha insistido Nacho Gay. "Es que es un hospital donde ves que la vida se escapa", ha apostillado Sonsoles Ónega, alineándose con María del Monte y su incontestable razonamiento.

"En un hospital no, pero Isabel Pantoja está en un hotel donde hay salas, hay cafetería, hay lugares comunes... Y se trata de tener intención, pero la información que tengo es que no había intención ninguna de verse", ha rematado Paloma García-Pelayo.