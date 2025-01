La nueva vida de Luis Lorenzo, de 'La que se avecina': De ser investigado por asesinato a su sorprendente trabajo actual

Quizá si Netflix lee este artículo en un futuro cercano, tenga ideas para un nuevo true crime de esos que se le dan tan bien. O incluso Ryan Murphy use esta historia para su nueva temporada de 'Monstruos' después de la historia de los hermanos Menéndez. Quién sabe. Lo cierto es que la vida del actor y presentador Luis Lorenzo da, desde luego, para una serie o una película. Porque pasó de trabajar con Rafaella Carrá a ser investigado por un posible asesinato. Menudo giro de los acontecimientos, ¿verdad?

Pero repasemos un poco su vida hasta llegar a esa polémica que ha marcado su vida para siempre. Luis Lorenzo comenzó su andadura en televisión a comienzos de la década de los 90 gracias al mítico programa '¡Hola Rafaella!', conducido por la estrella italiana Rafaella Carrá. Pero no se quedó ahí, porque se especializó en ese tipo de programa de variedades, siendo el compañero también de Bárbara Rey en 'Esto es espectáculo' durante un par de temporadas. Y, a partir de ese momento, dio el salto a la interpretación, participando en varias de las series más famosas de nuestros últimos 30 años. Es decir, 'El Súper', 'Médico de familia', 'Al salir de clase' o 'Yo soy Bea'.

Siempre como un actor secundario apoyando al elenco principal, no dejó de trabajar durante los primeros años de la década de los 2000, pero quizá su gran papel, o el más reconocido, sea el de 'La que se avecina'. En la serie de los hermanos Caballero interpretó, ocasionalmente, a Ferrán Barreiros, enemigo de Antonio Recio. Su personaje era dueño de Percebesa, una empresa de marisco piscifacturado y que se convierte en la mayor competidora de Mariscos Recio. Además, también siguió unido al mundo televisivo con realities como 'La selva de los famosos' o el programa 'De buena ley'.

El actor Luis Lorenzo, en una imagen de archivo.

Sus problemas con la justicia

En 2022, el propio Luis Lorenzo y su mujer Arancha Palomino fueron detenidos, acusados de ser los culpables de la muerte de María Isabel Suárez, tía política de éste. Y, pese a que negaron estar implicados, la Fiscalía les acusaba de haber sometido a la anciana a un "trato absolutamente vejatorio" durante los meses que estuvo viviendo con ellos.

También se les acusaba de haberla asesinado haciéndola ingerir metales pesados (manganeso y cadmio). Pero la Guardia Civil no encontró indicios finalmente que culparan al actor a su mujer de ser los responsables de la muerte. "Arancha y yo estamos perfectamente, pero evidentemente estamos cansados de esto", explicó Luis Lorenzo sobre el caso.

Tras toda esta revolución mediática, el actor ha tenido que dar un giro radical a su vida, y en 'TardeAR', el programa de Ana Rosa, han descubierto que ahora trabaja como conductor de Uber. "Lo que he hecho es buscarme la vida porque el juzgado sigue teniendo retenida una cantidad muy importante de mi dinero y hasta que no se solucione tengo que seguir adelante. Simplemente lo he hecho por sobrevivir".

El actor Luis Lorenzo, pillado por 'TardeAR' trabajando como conductor de Uber

Atrás quedó la polémica con la justicia, pero también su carrera de actor, que ahora mismo se encuentra en un parón indefinido. Aunque es verdad que sigue habiendo cargos contra la pareja que aún no se han solucionado. Porque la Guardia Civil sigue manteniendo que se habrían producido malos tratos hacia la anciana. De hecho, sostienen que el matrimonio podría haberle administrado fármacos psicóticos con el objetivo de mermar sus capacidades cognitivas y expoliar su patrimonio.