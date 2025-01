Jorge Javier Vázquez le para los pies a una invitada tras su salida de tono: "Hace mucho daño"

Jorge Javier Vázquez está más que acostumbrado a los espontáneos desplantes de de algunos sus invitados de 'El Diario' cada tarde. Pero este miércoles, fue él mismo el que se acabó revolviendo contra una de las protagonistas de la emisión. En un arranque de sinceridad, el presentador cortó en seco un recado que la invitada le estaba mandando a una amiga, el cuál tildó de inaceptable.

Carolina acudió al talk show de Telecinco con una difícil misión, lanzar un ultimátum a su mejor amiga por su sobrepeso. "Ainhoa, cariño. Puedes conseguir lo que te propongas", señaló la invitada, animándola a cambiar su estilo de vida y sus hábitos alimenticios mientras se sentaba a su lado en el sofá.

Pero Jorge Javier Vázquez no se pudo contener ante tal insinuación. "¡Eso es mentira! ¡Uy!", exclamó el presentador mordiéndose la lengua al instante, consciente de que había formulado en voz alta su pensamiento intrusivo mientras escuchaba a las dos amigas. Y una vez vio que no había vuelta atrás, el presentador terminó dirigiéndose a Carolina con una advertencia.

Jorge Javier Vázquez en 'El Diario'

"Mira, perdona que te interrumpa. Pero es que a mí estos mensajes de 'puedes conseguir todo lo que te propongas', creo que hacen mucho daño. A veces, lo que nos proponemos no lo podemos conseguir y nuestros sueños tampoco se cumplen…", sentenció el conductor de 'El Diario' con gesto resignado, intentando que la protagonista de la tarde entrase en razón.

"Tampoco le pongamos a la vida tantísimas expectativas, porque la vida, luego, nos pega unas hostias que nos deja en el sitio. Tampoco vamos a vivir amargados cuando no consigamos nuestras metas…", añadió Jorge Javier Vázquez mientras ambas escuchaban sus espontáneos consejos. "Creo que está bien intentarlo… Pero este mensaje de '¡vamos a conseguir todo lo que te propongas!'…", señaló algo escéptico.

Pero el presentador no se quedó ahí en su reprimenda. "No es verdad, no todo se va a cumplir en la vida. Hay que aprender a manejar que las expectativas las tenemos y a veces no se cumplen, lidiar con aquello que pudo haber sido y que no fue, con la frustración, con la aceptación de que la vida muchas veces no es cómo queremos…", terminó sentenciando el de Badalona entre aplausos del público.