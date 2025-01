La llamada que paralizó 'El Diario de Jorge' en directo con una acusación que dejó enmudecido al programa

Jorge Javier Vázquez vivió un momento inesperado nada más arrancar la última emisión de 'El Diario de Jorge'. El presentador recibía en el plató a Mario y Fran, dos amigos que han perdido su relación desde que el primero ha apostado por su pareja frente a sus amigos.

Así, Fran acudía a 'El diario de Jorge' para darle un ultimátum a su amigo porque está harto de ser un segundo plato y de apenas poderse ver desde que Mario tiene novia. Un reproche que a Mario no le ha hecho demasiada gracia provocando que incluso amagara con acabar su amistad desde ya.

Y es que a Mario no le había gustado nada lo que Fran había dicho de su novia delante de toda España frente a Jorge Javier pues la había tachado de controladora y de tenerle "amarrado" con una cuerda prohibiéndole que haga ningún tipo de plan.

A partir de ahí se producía un rifirrafe entre ambos amigos. Pero para echar más leña al fuego, Jorge Javier interrumpía 'El diario de Jorge' anunciando que estaba al teléfono la novia de uno de sus invitados. "Cuidado, porque está la novia de Mario al teléfono", adelantaba el catalán dando paso a Alejandra, que quería defenderse de los ataques de Fran.

Alejandra interrumpe 'El diario de Jorge': "Yo creo que Fran está enamorado de Mario"

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'.

"Yo creo que lo que le pasa es que, al tener todos los del grupo novia y él no, se siente un poquito solo. Aparte, yo creo que quien está enamorado de Mario es él", soltaba Alejandra sin cortase dejando tanto al propio Fran como a Mario y Jorge Javier con la boca abierta. "¿Cómo?", reaccionaba el presentador.

"Yo creo que sí y que tiene, incluso, celos", insistía la novia de Mario. Un comentario que provocaba que a Fran le cambiara incluso la cara demostrando que no le había gustado nada lo que había dejado entrever Alejandra. "Esto es más caro, ya... Esto, ya... Esto, ya...", aseveraba. Pero Mario lejos de quedarse callado corroboraba que él también pensaba que su amigo podía estar enamorado de él.

Al verse acorralado, Fran se defendía asegurando en 'El diario de Jorge' que "yo estoy enamorado de la relación que tenía con mi amigo Mario". Asimismo, para justificarse comentaba que él había tenido novia anteriormente. Antes de terminar la conexión, Jorge Javier Vázquez no dudaba en tirar de su particular humor al lanzarle una pregunta a la novia de Mario. "Una cosa, Alejandra, abrir la pareja y que también entre Fran, ¿lo habéis pensado?", cuestionaba. "No, qué asco. Una persona que hable así de mí...", sentenciaba ella.