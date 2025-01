Jordi González comunica el verdadero motivo por el que se ha apartado de 'D Corazón' en TVE

El 20 de enero de 2024, Anne Igartiburu y Jordi González estrenaban 'D Corazón' como una versión renovada del mítico 'Corazón' que, hasta entonces, conducía solo ella. Con motivo de su primer aniversario, el programa destinado a la crónica social de TVE ha hecho balance este sábado de todo lo acontecido en este año. Sin embargo, llamaba la atención una inesperada ausencia.

Y es que, Jordi González causaba baja en un día tan importante. Anne Igartiburu no hizo referencia en ningún momento a su compañero, lo que extrañó más si cabe a la audiencia. Es por ello que este domingo la presentadora vasca ha sacado a relucir el tema, dando las explicaciones pertinentes. "¿Qué pasa con Jordi González? ¿Dónde está Jordi González?", se preguntaba mientras el espacio conectaba con él a través de una videollamada.

Con aspecto visiblemente cansado y ronquera en la voz, el comunicador catalán ha sacado de dudas a los espectadores y a sus propios compañeros: "Estoy malito. Después de quince días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre…". Además, se mostraba algo confuso ya que, donde se encontraba, eran las 21.00 de la noche. "Seguro que te recuperas pronto, te necesito aquí", confesaba Anne, infundiéndole ánimos.

Jordi González estaba de vacaciones: "Ayer empecé a sentirme mal"

Jordi González también reconocía que iba a intentar que así fuera: "La semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme mal… No sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser…". "Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito. Oye, que bien lo hemos pasado este añito", añadía su compañera. Unas palabras con las que él estaba totalmente de acuerdo, por lo que ha querido poner en valor el trabajo de todo el equipo.

"Da gusto ir a trabajar a un sitio que es amable, donde la gente se ríe, no hay mal rollo, no hablamos mal de nadie…", comentaba el presentador. Consciente de que todavía le costaba hablar, Anne Igartiburu cortaba la videollamada, no sin antes desearle lo mejor: "Te veo pronto. He de reconocer que es el mejor compañero que podíamos tener", ha sentenciado.