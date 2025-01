Joaquín Prat detiene su programa pidiendo perdón a la audiencia por esta razón: "La he cagado"

'Vamos a ver' arrancaba este martes con el foco puesto en la localidad de Ciudad Rodrigo, donde los vecinos aún lloran la muerte de Álvaro, un joven de 20 años. Joaquín Prat comenzaba la emisión repasando los últimos datos de la investigación, que aún continúa abierta. Pero en un punto de la mañana, el presentador tuvo que dirigirse con una sentida disculpa a la audiencia por un error que no pasó desapercibido.

"Todos los habitantes de Ciudad Rodrigo han querido hacer un sentido homenaje a Álvaro, un chico de 20 años que fallecía este fin de semana en circunstancias que todavía se están investigando", comenzaba explicando el conductor de 'Vamos a ver' al inicio de la emisión, para más tarde conectar con el instituto del fallecido, donde varios de sus amigos y antiguos compañeros le estaban rindiendo homenaje.

Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' para disculparse con los habitantes de Ciudad Rodrigo

A la tragedia del municipio salmantino se añadía la última hora de la borrasca Herminia, una reyerta entre un vecino y el dueño de un bar en Valencia y la muerte del exconcejal de Castillo de Higueras. Y antes de dar paso al bloque de publicidad, Joaquín Prat no perdió el tiempo para disculparse por un error del que ya le habían informado. "Por cierto, los habitantes de Ciudad Rodrigo, el gentilicio es mirobrigense no el que yo he empleado erróneamente. Le pido disculpas", subrayó el periodista.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

"Tengo un empeño por utilizar los gentilicios de todas las localidades porque me parece una cuestión de respeto a sus habitantes y, en esta ocasión, la he cagado como en muchas otras", continuó explicando el compañero de Patricia Pardo, mortificado por su descuido con el pueblo de Salamanca. "Enseguida en nuestro club social hablamos de la vuelta a casa de Anabel, Alma y David, cosa que celebramos", terminaba señalando antes de comenzar el último tramo del programa.

Pese a haber admitido su confusión, cabe destacar que el término empleado por Joaquín Prat para referirse a los habitantes de Ciudad Rodrigo no es del todo incorrecto. "Rodericenses" es otro de los gentilicios que se usa habitualmente para referirse a los miembros de dicho municipio de Castilla y León, aunque mirobrigense sea el más extendido.