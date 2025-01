Joaquín Prat sentencia su opinión del regreso de Ana Rosa a la mañana y anuncia por qué él se irá

Ante la importante crisis de audiencias que está travesando Telecinco desde hace tiempo, Mediaset ha decidido tomar cartas en el asunto. A partir del próximo lunes, 3 de febrero, Ana Rosa Quintana regresará con 'El programa de AR' a las mañanas del canal. Un gran cambio sobre el que se ha pronunciado Joaquín Prat, quien tomó las riendas de la mañana tras el salto de la presentadora a las tardes.

La que sí continuará al frente de 'La mirada crítica', que se reformulará de 8 a 9 de la mañana, será Ana Terradillos. A las 09:00 horas cogerá el relevo Ana Rosa con 'El programa de AR' con una duración aún por definir. A continuación dará paso a Joaquín Prat y su 'Vamos a ver’. Este programa se mantendrá en antena hasta las 15.00 horas, cuando dé comienzo el informativo del mediodía.

Joaquín Prat, que seguirá compartiendo programa con Patricia Pardo, no ha dudado en sincerarse sobre estos cambios en la parrilla televisiva. En declaraciones recogidas por la revista 'Diez minutos', el presentador deja claro que "yo soy un soldado". "Formo parte de un organigrama que es el de Mediaset y si Mediaset me piden que haga algo, lo hago. Y si me dicen que me vaya a otro sitio lo voy a hacer exactamente igual. Siempre hay que ser profesional y adaptarse a lo que la empresa necesite", comenta.

Joaquín Prat revela por qué no estará en el arranque de esta nueva etapa

Respecto a 'Vamos a ver', el comunicador asegura que no habrá grandes modificaciones, aunque se acortará la duración sustancialmente : "La esencia se mantiene. Habrá menor duración, pero seguiremos apostando por actualidad y temas de corazón". Además, destaca la importancia de contar en el magacín con colaboradores de renombre como Sandra Aladro.

Lo que sí ha desvelado Joaquín Prat es que no estará presente en el comienzo de esta nueva etapa en las mañanas de Telecinco porque se irá temporalmente. "El lunes me voy de vacaciones", ha reconocido. Aunque regresará pronto para ponerse de nuevo al frente del programa.