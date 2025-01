Isabel Rábago sorprende con este pronunciamiento ante la operación rescate de Ana Rosa en Telecinco

Isabel Rábago, que comenzó el 2025 en el centro de la noticia al trascender su inesperado despido en Mediaset, presuntamente por no superar los filtros, se ha pronunciado de un modo singular, a la vez que significativo, ante el terremoto que se va a producir en la programación de Telecinco a partir del próximo lunes, 3 de febrero.

El grupo de comunicación, con Alberto Carullo como nuevo director de Contenidos, ha pulsado el 'botón del pánico' y ha decidido devolver a Ana Rosa Quintana a las mañanas del canal, recuperándose así la mítica marca 'El programa de AR'. Una maniobra que responde al fracaso que ha sido la experiencia en la tarde con 'TardeAR', cuyo declive en audiencias es innegable.

De hecho, el insostenible 7,7% de cuota de pantalla que marcó el formato el lunes 20, y del que dimos cuenta en El Televisero, fue absolutamente decisivo en la determinación de mover a Ana Rosa Quintana a sus orígenes. Este extremo lo sostiene la fuente Algo Pasa TV, que ha revelado que "tanto Mediaset como la propia Ana Rosa barajaron su salida de las tardes" la pasada primavera. "Ella llegó a verbalizar su hastío y agotamiento y sus ganas de regresar a la mañana. Pero ni una parte ni la otra se atrevieron a pulsar el botón del pánico", explican.

No obstante, aun a riesgo de tener que asumir la derrota, ese botón se activaba la semana pasada con el mencionado 7,7% que aceleró la decisión de retirar a la comunicadora de las tardes para volver con 'El programa de Ana Rosa'. Veremos con qué resultado. Una retractación de Mediaset pura y dura de la fallida operación que ejecutó en 2023 tras la cancelación de 'Sálvame' y un rescate de la periodista ante un hipotético final de 'TardeAR' más adelante cuando exista un recambio confiable.

Y toda esta intrahistoria que ha compartido Algo Pasa TV , bautizada como 'Operación Salvar a la Reina', la ha compartido en su cuenta oficial de Instagram Isabel Rábago. Un movimiento llamativo por parte de la periodista teniendo en cuenta, además, que esta fuente es non grata en Mediaset por sus continuas filtraciones y que se trata de una información comprometida y reservada sobre la que, por decirlo de alguna forma, ha sido su 'jefa' hasta diciembre, pues Rábago estaba contratada por Unicorn Content, la productora que Quintana preside.

"Esto de Algo Pasa es sublime", ha escrito Isabel Rábago, entre aplausos e insertando el link del post publicado por esa cuenta televisiva y anónima para emplazar a sus seguidores a leerlo. Leyendo entre líneas, quizás la también abogada esté ratificando la versión difundida por Algo Pasa TV sobre la operación de rescate de Ana Rosa. Y es que internamente podría ser conocedora de muchos entresijos.

Por otro lado, estos días Isabel Rábago también ha rescatado de forma chocante una entrevista que concedió en el verano de 2023 y en la que decía abiertamente que no estaba de acuerdo con la manera en la que se puso punto final a 'Sálvame'. "No me gustaron las formas cuando anunciaron el fin de Sálvame" o "Sálvame nos ha dejado huérfanos" fueron algunos de los titulares que dejó.

"Recordando esta maravillosa entrevista. La grabamos en julio de 2023. Se emitió en agosto de 2023, después de las elecciones. Acababa de salir Paolo Vasile de Mediaset, se acababa de anunciar, con muy mal gusto, el final de Sálvame y los cambios estaban por llegar… Fue una entrevista libre. Como yo soy y seguiré siendo. Quién me iba a decir a mi todo lo que ha pasado desde entonces", ha escrito en un post de Instagram, incidiendo en las malas maneras con las que se dio carpetazo a 'Sálvame' a modo de dardazo a Mediaset.