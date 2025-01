Iñaki López asesta el palo que más duele a Ayuso tras declarar que España es una dictadura

Isabel Díaz Ayuso ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de estar creando una dictadura. Tras escuchar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Iñaki López no se ha podido quedar callado al recordar además los problemas de su pareja.

"Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco carcomiendo las instituciones y los contrapesos de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no de tiempo a analizar todos los escándalos que suceden y que nos vayamos acostumbrando a que todo lo que pasa en España es normal", empezó diciendo Isabel Díaz Ayuso en una comparecencia.

"Y que poco a poco el mundo de la cultura se vaya rezagando y callando y que si levantas la mano solo sea para decir que estás con el gobierno. Y que aquellos medios de comunicación que quienes hacen su trabajo son perseguidos y lapidados, se busca el desprestigio de los mismos como de tantos empresarios del entorno del adversario, al que se le acosa desde todos los poderes u herramientas que tiene el gobierno. Se entra en una dictadura poco a poco de la forma que los jueces que están haciendo su labor son perseguidos. Eso es lo que está pasando en España para que cuando nos demos cuenta un día todos los que han cometido graves delitos como el procés en Cataluña, los ERE de Andalucía o el terrorismo en País Vasco estén en la calle", sentenciaba Ayuso.

Tras escuchar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Iñaki López fue muy claro y rotundo en su cuenta de "X". "Ya es oficial. Ayuso declara España una dictadura", empezaba señalando el presentador de 'Más vale tarde' sobre lo que había dicho Isabel Díaz Ayuso.

Y fue justo después cuando Iñaki López no dudó en dar donde más duele a la presidenta madrileña. "Hoy tampoco han tocado explicaciones del ático a nombre de empresarios", apostillaba refiriéndose al ático de lujo localizado encima del piso en el que vive la presidenta con su novio y que pertenece a un empresario hostelero, Jorge Carlos Pablos Alonso.