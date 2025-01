Idaira Fernández, exconcursante de 'Operación Triunfo', denuncia el trato que recibió en el concurso de Telecinco

El podcast 'Animales Humanos', conducido por Ibai vegan, se ha convertido en un espacio donde exconcursantes de 'Operación Triunfo' valoran su paso por el programa. Por allí han pasado, entre otros, Ainhoa Cantalapiedra, quien cargó duramente contra los 'altos mandos' de la productora. La última en sincerarse sobre aquella etapa de su vida ha sido Idaira Fernández.

Cabe recordar que 'Operación Triunfo' ha ido pasando por diversas cadenas a lo largo de su historia. Las tres primeras ediciones, se emitieron en TVE. Hasta que en el año 2005 dio el salto a Telecinco, donde permaneció hasta el 2009. El talent musical regresó por todo lo alto a la televisión pública en el 2017. Ahora, el concurso de Gestmusic está en manos de Amazon Prime, en cuya plataforma se emitió por primera vez en 2023 y en donde regresará este mismo año.

'OT' fue la gran oportunidad de muchos de los artistas más reconocidos actualmente en España, como David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López o Aitana Ocaña. Sin embargo, hay otros que no han tenido la misma suerte. Este es el caso de Idaira Fernández, quien participó en la cuarta edición del concurso, la primera que se emitió en Telecinco, presentada por Jesús Vázquez. La canaria fue compañera de Edurne y Soraya Arnelas.

Idaira sobre su paso por 'OT': "Había un trato favorable a algunos"

En una reciente entrevista en el podcast 'Animales Humanos', la cantante se ha abierto en canal sobre su paso por la academia más famosa de la televisión. Y ha denunciado el trato desigual que, según ella, huno entre los concursantes de aquella edición. La extriunfita deja claro que se sintió muy afortunada de poder aprender dentro de la academia. Sin embargo, en un momento dado, entendió que era un programa de televisión en el que "tenían que pasar cosas". "Tienen que ocurrir cosas para que haya juego. Había un trato favorable a algunos y a otros era como, no pasa nada", lamenta.

"Y yo estaba angustiada por no sentirme apoyada y yo no tenía ningún problema. Antes de entrar no desafinaba. ¿Y qué pasó ahí dentro? Que perdí la confianza. Se rumoreaban cosas del sonido, pero yo tampoco puedo acusar y decir 'me hicieron esto' porque no estoy segura, pero me cuadra porque de repente no me escuchaba bien", recuerda Idaira.

Ibai vegan quiso saber: "¿La mano negra existe?". A lo que la canaria reconoce que "no lo sé, no estoy segura, pero otros compañeros también comentaron que les hicieron esa historia del sonido". Además, la cantante confiesa que salió de allí cantando "peor que como entró". "Aprendí un montón de la vida porque de lo que es cantar… Tampoco quiero victimizarme, pero fue lo que me pasó", sentencia Idaira.