Horóscopo semanal, del 27 de enero al 2 de febrero de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana arrancamos la quinta y última semana de enero de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, el día 28 Mercurio ingresa en Acuario y los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- tienen un periodo fabuloso para realizar exámenes y entrevistas de trabajo. El día 29, coincidiendo con la primera Luna Nueva de 2025, se celebra el año nuevo chino. Este es el año de la Serpiente de madera, que simboliza la astucia y la inteligencia para resolver problemas y afrontar los retos con creatividad.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 27 de enero hasta el domingo 2 de febrero de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Muchas felicidades. El Sol y la Luna Nueva en tu signo te hacen brillar, y vas a tener una seguridad en ti mismo que hacía tiempo no sentías y que te ayudará a plantar cara a la vida y a salir triunfador. Además, el día 28 el planeta Mercurio ingresa en tu signo y te ofrece buenas oportunidades para progresar. El 28 y 29 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Escorpio

Cierra ciclos y aparta con decisión todo aquello que ya no encaja en tu vida para que se puedan abrir caminos nuevos. En la familia, muy favorecida por la Luna Nueva, será donde encuentres el apoyo que necesitas. Ábreles tu corazón y te sentirás mucho mejor. Tendrás serenidad y armonía si te olvidas un poco de ti y te pones al servicio de los demás.

Horóscopo semanal Aries

Estás en un momento espectacular y no puedes dudar de ti mismo ni de lo que eres capaz. Persigue lo que te hace feliz porque no hay nada que te impida hacer lo que quieres. Esta Luna Nueva puede traerte nuevos amigos que serán un soplo de aire fresco para ti y con los que disfrutarás mucho. Te beneficiarás de situaciones inesperadas que resultarán propicias para tus intereses.

Horóscopo semanal Géminis

Tú sabes que te envidian y notas que te ponen trabas para intentar frenarte, pero con tu brillante inteligencia vas a progresar y nada podrá contigo. La regeneradora energía de la Luna Nueva te ayuda a zanjar conflictos del pasado para que puedas recuperar el control de tu vida. Abrirte a los demás y expresar tus emociones te ayudará a sentirte mejor.

Horóscopo semanal Tauro

Esta Luna Nueva te abre las puertas del éxito, y los miedos e inquietudes que te estaban desbordando desaparecen. Tu mente está muy activa y es un buen momento para buscar nuevas ideas y proyectos que pueden funcionar. Vas a resolver asuntos de pareja que te preocupaban y es el momento para tomar decisiones que cambiarán tu vida a mejor. No te detengas.

Horóscopo semanal Virgo

Tú no soportas el caos y necesitas estabilidad, pero la vida te va a ofrecer nuevas emociones y no te vas a resistir a vivirlas. El ámbito sentimental está muy activo y en su faceta más atrevida. Te mostrarás apasionado y con deseos de disfrutar del amor. La Luna Nueva te revitaliza y te aconseja que ahorres esfuerzos y no te agobies con preocupaciones innecesarias.

Horóscopo semanal Cáncer

Bajo el influjo de la Luna Nueva, vas a salir de tu caparazón e iniciarás nuevas cosas con las que antes no te atrevías o que habías aplazado. Te conviene relacionarte porque de la mano de los demás van a llegar cosas muy buenas a tu vida. Con Venus muy bien aspectado, estás muy seductor y vas a atraer todas las miradas. La suerte te sonríe en el amor.

Horóscopo semanal Piscis

La Luna Nueva te invita a buscar momentos de soledad para mirar hacia dentro, poner en orden tus ideas y recuperar la armonía en tu vida. Te conviene salir y conocer gente porque las relaciones sociales pueden acercarte a alguien que te atraerá mucho. Despides enero con la magia de la Luna en tu signo, los días 30 y 31. No olvides pedir un deseo.

Horóscopo semanal Libra

A veces sientes que el destino juega contigo y las alegrías duran poco, pero ahora todo cambia y vas a poder aferrarte a aquellas cosas que quieres. Esta Luna Nueva trae suerte a tu vida y favorece especialmente el amor. Mercurio, muy bien aspectado a partir del día 28, activa todo tu potencial para que persigas tus objetivos con creatividad y mucha inteligencia.

Horóscopo semanal Leo

La Luna Nueva enfrente de tu signo te armoniza y despeja esos nubarrones que te impiden valorar todo lo bueno que hay en tu vida. Recibirás numerosos apoyos; algunos te vendrán de personas que ni te imaginas. Aprovéchalos al máximo. Los sueños y ambiciones del pasado podrán, por fin, concretarse en metas prácticas y con muchas posibilidades de que salgan adelante.

Horóscopo semanal Sagitario

Esta primera Luna Nueva del año favorece la comunicación y te ayuda a llegar a acuerdos que suavicen las tensiones que te están agobiando. Busca momentos de serenidad y relajación, y dedícate tiempo a ti porque si tú estás bien todo resultará más sencillo. Los gastos excesivos pueden resentir tu economía. Ajústate a tu presupuesto. El 25 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Capricornio

La Luna Nueva puede traer cambios a tu vida que, en un principio, te desconcierten. Pero con esa fuerza de voluntad y tenacidad que tú tienes vas a afrontarlos con determinación y te darás cuenta de lo que vales. Aprovecha que tienes a Mercurio en tu signo hasta el día 28 para llegar a un acuerdo o tender puentes con alguien del que estás distanciado. El 26 y 27 son tus días mágicos.