Horóscopo de hoy, martes 21 de enero de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Alcanzamos el tercer martes del mes de enero de 2025 y te adelantamos a continuación cuál va a ser el devenir de tu signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy día 21 de enero. ¿Quieres conocer qué van a deparar los astros a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, hoy día 21 de enero, tiene lugar el Cuarto Menguante de la Luna en Escorpio, una nueva fase lunar que puede traernos los cambios que estamos esperando. Venus en Piscis contribuye a que estemos muy románticos y sentimentales. Por otro lado, los signos Virgo, Escorpio y Libra son los más afortunados.

Conoce aquí cómo va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este martes, 21 de enero de 2025:

Horóscopo diario martes Acuario

Muchas felicidades. Con el tránsito del Sol por tu signo estás en un momento estelar en el que te vas a liberar de tus preocupaciones y lo imposible puede ser posible. No le pongas parches a cosas que no se pueden arreglar si no es con una renovación total. Necesitas romper con todo lo que te altera y aprovechar las oportunidades que te va a ofrecer la vida.

Horóscopo diario martes Escorpio

El Cuarto Menguante en tu signo, el día 21, va a desencadenar cambios, y eso que te parecía imposible puede realizarse. Ahora más que nunca tienes que llevar las riendas de tu vida con esa aguda intuición que posees. Necesitarás sentirte útil, y se te presentarán muchas oportunidades para demostrar tu generosidad y ayudar a los que te rodean. Días mágicos: 21, 22 y 23.

Horóscopo diario martes Aries

Ha podido ocurrir algo que te ha dolido. Respira hondo y sigue adelante con la esperanza de que, aunque nada va a ser igual, la vida te presentará su mejor versión. Permanece muy atento a los malentendidos. Evita dar por supuestas ciertas cosas y habla con más claridad que nunca. Si no te llevas bien con una persona, no te enfrentes. Evítala.

Horóscopo diario martes Géminis

Con el planeta Júpiter retrógrado en tu signo, la suerte continúa juguetona contigo, pero esta semana te puede sorprender gratamente. Escucha a tu corazón; ha llegado el momento de que te plantees ciertas cosas y hagas los cambios que vienes pensando últimamente. Puedes iniciar algo diferente que te ayude a ver la vida desde otra perspectiva.

Horóscopo diario martes Tauro

Puedes estar bajo de energía y te va a costar entender las necesidades de los demás, sobre todo de alguien cercano. Los buenos aspectos del planeta Mercurio te ayudan a esforzarte para que la comunicación sea más fluida y a huir de las tensiones, que solo te generarán estrés. Puedes darte cuenta de que ciertas cosas no son como pensabas. Actúa en consecuencia.

Horóscopo diario martes Virgo

Tu generosidad ha hecho que te olvides un poco de ti, pero tú eres lo principal y el Cosmos se confabula contigo para que consigas lo que deseas. Estás en un momento de superación en el que te activas y das con la solución a tus problemas. El sol va a lucir en tu vida. La Luna te regala un día mágico, el 18, y algo inesperado puede suceder que te llene de alegría.

Horóscopo diario martes Cáncer

Puede que estés pendiente de algo que te interesa. No esperes a que den el primer paso y toma tú la iniciativa, que el guerrero Marte en tu signo te da la fuerza que necesitas para salir de un bache que puedes estar pasando. Un reencuentro con alguien del pasado te traerá suerte y puedes tener recompensas económicas con las que no contabas.

Horóscopo diario martes Piscis

Estás atravesando un momento delicado y te sientes confuso y agobiado por las circunstancias, como si no supieras hacia dónde dirigir tu vida. Mira solo por ti y decide qué es lo que quieres, sin dispersarte y poniéndote en marcha ya. Verás cómo lo que en un momento dado parecía estar en tu contra se pone a tu favor. Tu intuición será tu mejor guía.

Horóscopo diario martes Libra

Te esperan cambios que debes asumir con atrevimiento porque todo lo que te va a ocurrir te beneficiará, aunque al principio te dé cierto vértigo. Antes de comenzar una nueva relación, decide qué es lo que quieres y lo que no debes repetir. Disfrutar de las cosas sencillas es lo que te hará más feliz. El 19 y 20 son tus días mágicos, y la Luna puede concederte un deseo.

Horóscopo diario martes Leo

Ten paciencia porque eso que tanto anhelas lleva un ritmo diferente al que tú quisieras. Te conviene sincerarte contigo mismo y evaluar las posibilidades reales de tus proyectos. Desconfía de los que te pidan más de lo que estás dispuesto a dar en este momento. Aunque ahora te sientas débil, pronto recuperarás esa fuerza que te hace invencible.

Horóscopo diario martes Sagitario

Poco a poco, esas situaciones complicadas que te han hecho sufrir se irán solucionando. Por fin ves la luz a la salida del túnel y tus iniciativas cristalizan con maravillosos resultados. Tu experiencia te servirá para saber lo que ya no deseas en tu vida. Liquida todo lo que te dejó malos recuerdos e ilusiónate de nuevo. El 24 es tu día mágico.

Horóscopo diario martes Capricornio

No puedes pretender que todo el mundo comprenda tus motivaciones, pero tampoco permitas que nadie te haga rectificar si tienes claro lo que quieres. Cuentas con la ayuda del planeta Mercurio en tu signo, que activa tu inteligencia, para que tus decisiones sean acertadas. Aligera tu vida y date cuenta de que lo importante no es lo que vives sino cómo lo vives.