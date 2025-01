'La Isla de las Tentaciones 8', gala 5: Segunda hoguera de las chicas y el mejor avance de la historia

Bayan, clara y rotunda con Eros

«Siempre me la vuelve a hacer, la imbécil soy yo», reacciona Bayan tras ver que Eros no para de liarse con Érika hasta el punto de que ella no para de tocarle sus partes mientras están en la cama. «Me da vergüenza que esta haya sido mi pareja cuatro años. Me da rabia que no me haya valorado y que yo no me haya valorado a mí misma», sentencia la concursante sin llegar a ver todas las imágenes.

Por si fuera poco, Bayan no duda en decir que su novio «no piensa con la cabeza».