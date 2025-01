El muy aplaudido arranque de Marc Giró en La 1 con su bofetón a las terapias de conversión sexual

Marc Giró aterrizó este martes en el prime time de La 1 con su 'Late Xou', cargado con todo un arsenal de invitados y humor para retener a todos esos espectadores que se habían quedado tras 'La Revuelta' de David Broncano. Y precisamente el monólogo con el que arrancó su especial en TVE fue uno de los momentos más comentados de la noche, generando una oleada de reacciones en redes.

"Hemos leído en la prensa estos días lo siguiente...", comentó con sorna el catalán antes de recuperar el titular de las terapias de reconversión sexual para personas homosexuales en distintas diócesis españolas. Una percha informativa con la que el presentador ironizaría hasta no poder más, coronándose por todo lo alto con su sentido del humor.

Lluvia de aplausos en redes para el monólogo de Marc Giró en 'Late Xou': "Sublime"

Con tono sarcástico, Marc Giró comenzó a explicar cómo había encajado tal información. "Yo al ver el titular por primera vez me he quedado pasmado, porque había entendido que se estaban haciendo cursos para convertir a los homosexuales al catolicismo. Lo cual me ha extrañado muchísimo porque aquí en España otra cosa no, pero los homosexuales somos muy capillitas, muy de nuestras vírgenes", comentó entre risas el comunicador.

"Se parte de la base de que la homosexualidad no es una orientación sexual como otra cualquiera, sino que es, cito textualmente, el fruto de distintos traumas, traumas a mogollón", continuó ironizando el catalán, asegurando que cuando los homosexuales abandonen la iglesia católica, se acabará "la cristiandad tal y como la conocemos".

Y su contraataque de humor a la alarmante realidad que denuncian esos titulares ha sido alabado por muchos espectadores. "Esto es oro. Como todos los monólogos de Marc Giró, que disfrazados de ironía son bofetadas majestuosas. Qué gusto oírlo siempre", ha escrito la periodista y experta televisiva Mariola Cubells. "El monólogo de Marc de hoy ha sido para enmarcar", sentenció otro usuario en X.

Como todos los monólogos de Marc Giró, que disfrazados de ironía son bofetadas majestuosas

Genial el discurso-monólogo de entrada de Marc Giró en #LateXou 👏🏻👏🏻



Marc Giró hablando en prime time de las terapias de conversión para homosexuales que en pleno 2025 promueve la iglesia española que aún siendo ilegales el gobierno aún ha denunciado. https://t.co/m1FYy1jvkm — Óliver R. Martín (@_live2) January 14, 2025

