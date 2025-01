El arranque de Marc Giró en 'Late Xou' por lo que se está señalando de él tras su salto a La 1 de TVE

Hace una semana, Marc Giró dio el salto, con enorme éxito de audiencia, de La 2 a La 1 de TVE con su 'Late Xou'. El tándem Broncano-Giró gustó, y mucho, a los espectadores. Es por eso que esta semana no han parado de recibir críticas de quienes consideran que Televisión Española se ha convertido en la "televisión sanchista". O lo que es lo mismo, una cadena al servicio de Pedro Sánchez.

Unas críticas a las que Marc Giró ha hecho frente en su tradicional monólogo inicial en la entrega de este martes, 21 de enero. Tirando de sentido del humor, el cómico catalán ha demostrado a todos ellos que no tienen razón. Y lo ha hecho poniéndose a sí mismo como ejemplo. Todo comenzó cuando un diario digital aseguró que el fichaje de Giró era una maniobra ideológica para consolidar un enfoque de izquierdas en la programación de la cadena.

Sobre ello se pronunció el presentador durante su discurso de apertura: "Emitieron este programa por La 1 de Televisión Española y, a pesar de la alegría general, algunos interpretaron el experimento como otra patraña de Pedro Sánchez". Acto seguido, desmontó los argumentos de quienes lo tachan de ser una persona de izquierdas. Lo hizo poniendo ejemplos de sí mismo que, según él, no encajan con lo que debería ser una persona progresista.

Marc Giró desmonta los argumentos de quienes lo tachan de 'izquierdoso'

Por ejemplo, reconoció haber comprado a sus perros en lugar de adoptarlos, o haberse comido en un restaurante un solomillo muy poco hecho, "sangrante". Dos circunstancias que no cuadran con el prototipo de alguien de izquierdas. Del mismo modo, presumió de haber tirado todo tipo de basura al contenedor orgánico, sin reciclar. "Si yo fuera de izquierdas, me hubiera entretenido en reciclar, pero tire de todo: cajas de cartón, una tostadora estropeada… todo al orgánico, porque es más ancho y me cabía todo", bromeó Marc Giró.

Además, también confesó haber comparado bombillas por Amazon, en lugar de caminar hasta una tienda cercana a su domicilio. Y terminó reconociendo no tener amigos racializados. "Digan lo que digan, antes de afirmar que soy de izquierdas, deberían informarse un poco más", pidió, poniendo de manifiesto que sus gustos no cumplen con los estándares que se espera de una persona de izquierda.

Antes de terminar su monólogo, Marc Giró también hizo referencia a las entrevistas que le han hecho en medios anclados a la derecha, como 'ABC' y 'La Razón'. E incluso presumió de haber sido portada de 'Forbes': "¿Les parece que alguien de izquierdas puede ser portada de Forbes?", preguntó con sarcasmo. "Pensándolo bien, de izquierdas no sé si será, pero lo que sí que soy es antifascista", sentenció, llevándose el aplauso del público presente y dando comienzo al programa.