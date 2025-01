Dani Rovira hace esta revelación sobre su cáncer al responder a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'

Dani Rovira aterrizó en 'La Revuelta' por primera vez este miércoles para presentar su nuevo espectáculo 'Vale la pena'. Sin embargo, su reencuentro con David Broncano terminó alejándose de la promoción, pasando por anécdotas de su amistad y acabando con una increíble confesión a la hora de las preguntas clásicas. Tanto, que el de Jaén parecía no dar crédito a la respuesta de su amigo.

"Hoy, que hacemos 11 años, creo que con la distancia son más pros que contras, estoy contento en general", comenzó confesando el actor al rememorar el éxito de '8 apellidos vascos' y el impacto que tuvo en su carrera hace dos décadas. Y después de pensarse dos veces si invitaría al público de 'La Revuelta' a su obra en el Teatro de La Latina, llegó el momento más temido de la noche.

Dani Rovira sorprende con su inesperada confesión de su lucha contra el cáncer en 'La Revuelta'

Justos de tiempo, David Broncano se apresuró a someter a su buen amigo a las clásicas preguntas del programa, sin saber que Dani Rovira le regalaría el momentazo de la noche. Tras no responder a la pregunta del dinero, que Grison había comentado antes asegurando que en una ocasión pudo ver su cuenta del banco, el actor comenzó a reflexionar sobre su vida sexual. "Esa no la vi, me asomé por detrás del seto pero...", bromeó el músico desde su puesto.

La paja más triste de la historia. Escuchamos, pero no juzgamos.



Disfrutad de esta increíble historia.#LaRevuelta @DANIROVIRA pic.twitter.com/0NAmXk7YdB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 22, 2025

Fue entonces cuando el presentador le puso en contexto informándole de que las pajas habían ganado valor en la puntuación con respecto a las temporadas anteriores. "Me dieron quimioterapia seis meses... ¿Encima no me la voy a pelar? No en los días que estás mal mal pero...", comenzó explicando el andaluz, que se abriría entonces en tono cómico sobre su etapa luchando contra el cáncer

"Te alegraba un poco", esgrimió Broncano. Pero Dani Rovira optó por dar un giro a la conversación. "La paja más triste que me he hecho yo en mi vida fue una hora antes de mi primera quimio", comenzó explicando el humorista, remontándose a principios de 2020. "Me dijo el médico 'Dani estaría bien que congelaras esperma porque igual te quedas estéril'...", recordó el actor.

"Fue una paja triste y con miedo"

"Me ves a mi media hora antes en el baño de la sala de quimio haciéndome una paja en pandemia, con las dos mascarillas... la paja más operativa de mi vida", confesó entre risas el invitado. "Una paja práctica", recalcaba Broncano, intentando quitar hierro a la dura situación que estaba rememorando en clave de humor.

"¿En qué pensaste? Te habían diagnosticado cáncer hace nada, estabas triste", señaló el presentador, a lo que Dani Rovira hizo un apunte aún más alarmante. "Me habían sacado sangre justo antes, y dije '¿hombre no me vais a dar una magdalena antes de la paja?", comentó entre risas el invitado de este miércoles. "Perdón, pensaba que era una exageración pero no se me ocurre nada más triste que lo que estás contando", resolvió Broncano impresionado.

Pero el actor estaba decidido a compartir la situación con su mejor sonrisa. "Fue paja triste y con miedo, recuerdo que la polla me miró y me dijo 'Dani ¿ahora en serio esto?", señaló entre risas Rovira antes de sorprender aún más con el desenlace. "Lo peor de todo es que esa persona me llamó y me dijo ' que si lo había echado todo dentro... que si eso era todo'", recordó algo indignado el malagueño.

"Encima despreciándolo", recalcó Broncano entre risas. "Y digo, es que me hice una antes de ayer cuando no sabía que estaba malo. Dije a ver, qué pensaba que era esto ¿un bote de leche condensada?. Dije de verdad, que venga el oncólogo y me pegue una patada en los cojones", terminó señalando Dani Rovira entre risas del público