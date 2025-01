Cristina Cifuentes entra a reaccionar así tras el despido fulminante de Isabel Rábago en Telecinco

Este viernes, 3 de enero, conocíamos una sorprendente noticia: Telecinco ha dejado de contar con Isabel Rábago como colaboradora de sus programas. Una decisión inesperada debido a los años que la periodista lleva vinculada a la cadena principal de Mediaset, y que no habría sentado demasiado bien a muchos de sus compañeros. Tal es el caso de Cristina Cifuentes.

El despido de Isabel Rábago llega después de la defensa a ultranza que ha hecho de Bárbara Rey, cuestionando, incluso, la profesionalidad de Santi Acosta durante su entrevista a la vedette. Esta defensa le ha llevado a tener fuertes enfrentamientos con algunos de sus compañeros, motivo por el cual, parece ser, Telecinco habría tomado esta drástica decisión.

Aunque el despido no ha sido confirmado ni por la cadena ni por la propia periodista, un mensaje que esta publicó el pasado 19 de diciembre en sus redes sociales ahora cobra sentido. "Soltad a los perros porque me he escapado… Voy a hacerlo largo", escribió la, hasta ahora colaboradora de 'Vamos a ver'. Se trata de una frase extraída de 'Los Perros', canción de Ardé Bogotá, con la que deja entrever que la información adelantada por 'El Confidencial Digital' es cierta.

“Soltad a los perros porque me he escapado… voy a hacerlo largo” 🔒💪 pic.twitter.com/8IlNZmd35l — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) December 19, 2024

Cristina Cifuentes muestra su apoyo a Isabel Rábago

Dos días antes, el 17 de diciembre, Isabel Rábago protagonizó un fuerte encontronazo con Marta López en el magacín matinal de Telecinco. Hay quien piensa que esta bronca ha sido el detonante de su despido. Un despido que no ha sentado nada bien a otros colaboradores de la cadena, como a Cristina Cifuentes.

Este mismo viernes, horas después de conocerse la noticia de su despido, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y colaboradora de varios programas de Mediaset, le ha dejado un mensaje en su publicación de Instagram: "Te quiero mucho Isa", seguido de corazones. Aunque no ha hecho referencia alguna a la decisión de Telecinco, es más que evidente que se trata de un mensaje de apoyo hacia su compañera y amiga.