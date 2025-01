Carmen Lomana se abalanza contra Lalachus y describe con estas dos expresiones el lío de las Campanadas

No hay nadie en España que no se haya enterado de la polémica ocurrida durante las Campanadas de TVE. Y pocos son los que no se han posicionado a favor o en contra de Lalachus. La última en dar su opinión al respecto ha sido Carmen Lomana, quien no ha dudado en calificar lo ocurrido con dos demoledoras expresiones: "falta de respeto" y una "incendiaria provocación".

Carmen Lomana se ha despachado sobre el asunto ante los micrófonos de COPE. "Fui picando a ver en las teles y me cogí un gran enfado cuando vi Televisión Española. Y voy ahora allí, igual no me dejan entrar, porque he escrito un artículo… Una cadena que pagamos todos y que hayan tenido esa falta de respeto a todos los cristianos, que tenemos una paciencia. Que parece que hay una inercia a meterse con los cristianos, pero con otras religiones no se atreven porque saben que les meten un bombazo", ha sentenciado sobre Lalachus y su estampa.

Carmen Lomana y su reacción al ver a LALA CHUS y su estampa... "Igual no me dejan entrar en TVE, pero con otras religiones no se atreven porque les meten un bombazo" pic.twitter.com/7kohmeksHs — TVMASPI (@sebas_maspons) January 5, 2025

Por si hay alguien que todavía no se ha enterado, todo sucedió minutos antes de que el Reloj de la Puerta del Sol marcara las 12 de la noche. La presentadora de las Campanadas mostró una estampita con la foto de la vaquilla del 'Grand Prix' como si fuera el Sagrado Corazón de Jesús. Algo que fue muy criticado por los católicos.

Las asociaciones 'Hazte Oír' y 'Abogados Cristianos' no tardaron en anunciar que emprenderían acciones legales contra Lalachus por "un delito contra los sentimientos religiosos". Y Carmen Lomana lo ha criticado de forma extensa en su columna semanal de 'La Razón', donde ha cargado contra la colaboradora de 'La Revuelta' y contra quienes la defienden.

Carmen Lomana exige las disculpas de José Pablo López

"Todo vale contra los cristianos y el respeto no existe. Las burlas a la religión de millones de personas no son aceptables ni se deben consentir. Son cobardes, y jamás se atreverían a hacerlo con otras religiones como la musulmana, porque saben lo que podría ocurrirles".

"¿Hasta cuándo se aprovecharán de la paciencia de los cristianos? No es una cuestión de censura o de ser o no creyentes, es cuestión de respeto", ha proseguido la colaboradora de 'Espejo Público'. Además, Carmen Lomana también cree que se está dando "en los últimos tiempos una creciente tendencia a trivializar y menospreciar las convicciones religiosas de los cristianos".

Por otro lado, la empresaria ha querido mandar un mensaje al presidente de RTVE, José Pablo López: "El presidente del ente público, financiado por todos, debería pedir disculpas ante la bochornosa burla vista en Nochevieja". La misma petición realizada por Vox, quien ha solicitado la comparecencia de López en el Congreso. El partido de ultraderecha considera que este gesto se trata "objetivamente de una gravísima ofensa para las convicciones y sentimientos religiosos de millones de cristianos".

Lomana culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "dividir" a España

En opinión de Carmen Lomana, "todo esto es una provocación incendiaria dirigida por nuestro Gobierno para seguir dividiendo a esta gran nación que es España, capaz de meterse como ninguna otra en guerras civiles. Hermanos contra hermanos". Según la empresaria, "todo esto ya se había olvidado" y se vivía "en armonía bajo la Constitución del 78". "Los españoles quisieron comenzar de cero sin odios ni rencores, se dio un indulto general, incluidos los asesinos etarras, algunos ahora en el Congreso", prosigue.

La socialité relaciona incluso esta "provocación" con los 100 actos programados por el Gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco durante este 2025. "Nada más y nada menos que cien aquelarres cargados de odio. Esto es de una gran mezquindad y de lo más reaccionario", añade, antes de finalizar su escrito recordando que en 1978 los españoles decidieron "vivir todos juntos en paz, sin rencores ni odios".