Lo que Cayetano Rivera suelta sobre la polémica de LalaChus puede que te sorprenda

Pasan los días y la polémica absurda sobre el momento en el que LalaChus sacó una estampita con la vaquilla de 'El Grand Prix' en plenas Campanadas de TVE no cesa. Y es que después de que Hazte Oír y Abogados Cristianos anunciaran que iban a denunciar a TVE y a la cómica por atentar contra un símbolo religioso ahora ha sido Vox quién ha advertido que llevará lo sucedido al Congreso y por ello, Cayetano Rivera ha hecho su propia reflexión.

Y es que no hay nadie que no se esté manifestando al respecto de esta controversia. Los hay quienes están dando la cara por LalaChus como Raquel Martos y quienes la están atacando como Antonio Naranjo. Ahora ha sido Cayetano Rivera el que ha querido mostrar su visión de lo sucedido a través de su cuenta de "X".

Cayetano Rivera reflexiona sobre lo de LalaChus y carga contra el Gobierno

El torero, que es bastante religioso, ha sorprendido de primeras al decir que le parece que es algo que se ha salido de madre. "No creo que la polémica que se ha generado en torno a la estampa del Sagrado Corazón de Jesús que sacaron en La 1 en fin de año sea para tanto", empieza señalando.

"No está de más relajar un poco el tono sobre la religión en un mundo donde los islamistas radicales abusan, violan y matan en nombre de "Dios", prosigue destacando Cayetano Rivera. "Supongo que lo que jode y cansa a la gente es que las "bromas" las hagan siempre los mismos y solo en un sentido", añade al respecto.

Eso sí, el hijo de Carmina Ordóñez y ex marido de Eva González no duda en aprovechar el asunto para volver a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Y por supuesto no esperéis que este gobierno incompetente, sobre todo en conciliar al pueblo, haga nada por rebajar la tensión sino todo lo contrario", sentencia después de que el Gobierno haya salido a defender a LalaChus y haya adelantado que hará una reforma sobre la ley del delito de ofensas religiosas.