Carmen Lomana destapa estar vetada en 'La Revuelta' de David Broncano y señala el motivo

Carmen Lomana es una de las colaboradoras más polémicas de la televisión. Cada vez que habla, sube el pan. Consciente de la repercusión que generan sus palabras, la empresaria acaba de publicar sus memorias, un libro titulado 'Pasión por la vida', donde narra su metamorfosis de rica burguesa en el anonimato a personaje mediático.

Por tal motivo, ha concedido una entrevista a El País, donde se sincera sobre diversos temas de actualidad. Además, deja claro que no le importa en absoluto que la llamen "pija". "Ser pija es fantástico", reconoce. Aunque, eso sí, se distancia de la otra pija por excelencia del papel cuché, Tamara Falcó, de la que dice: "A Tamara le faltan tres hervores, no uno".

"La gente me quiere porque digo lo que pienso. No hay otro personaje como yo", sentencia. Tampoco se corta un pelo Carmen Lomana a la hora de hablar de su ideología, claramente hacia la derecha, algo que contrastaba con la de su difunto marido, Guillermo Capdevila. Así lo reconoce ella misma: "Guillermo era de izquierdas y tuvo que escapar de Chile después del golpe de Pinochet. Éramos la antítesis. No teníamos nada que ver. Cuando le conocí, le conté una cantidad de tonterías, haciéndome la progre. Hasta que me preguntó por Franco y le respondí que me parecía fenomenal. Mi familia nunca habíamos tenido un problema con Franco".

Además, la actual colaboradora de 'Espejo Público' explica que votó a Felipe González "la primera vez que ganó. Soy una persona liberal, que voto lo que creo que le conviene a mi país en cada momento. Soy abierta, tolerante, nada sectaria. Antes, la izquierda era así", lamenta. "Soy amiga de la gente que me cae bien y que pienso que es buena. No soy intolerante", añade.

Carmen Lomana contestaría así a las preguntas clásicas de Broncano

Carmen Lomana no para de acumular proyectos. Los lunes y los miércoles los dedica a su faceta de influencer en redes sociales. Los martes va a 'Las mañanas de Kiss FM' y a 'Buenos días, Madrid' en Telemadrid. Los jueves a 'Espejo Público' de Antena 3. Los viernes escribe su columna para 'La Razón'. Los sábados acude a su programa de la COPE y a 'D Corazón' en TVE. ¿Qué la falta por hacer? Ir a 'La Revuelta' de David Broncano. A ella le encantaría que la invitaran, "pero no me quieren. Deben pensar que soy una pija tonta", lamenta.

Eso sí, si Broncano la preguntara por el sexo y por el dinero, ella tiene claro lo que contestaría: "Tengo dinero suficiente para vivir bien. Y he hecho el amor más veces que él en toda su vida". La última estas "Navidades", confiesa Carmen Lomana en su entrevista al periódico. 25 años después de enviudar, la socialité tiene claro que no quiere volver a pasar por el altar: "No me gusta el compromiso. Soy muy independiente, el dinero lo genero yo".

La colaboradora también reconoce ser amiga de Isabel Díaz Ayuso, quien ha merendado varias veces en su casa. Según confiesa, hablan de cosas de chicas, e incluso le hizo un plan de alimentación y vitaminas que, según cuenta, la presidenta madrileña llevó a cabo con "notables resultados". "No viene a casa a hablar de política, aunque a veces yo le dijo lo que me gusta y lo que no. Ya le dije que no me gusta su novio. Eso le sentó fatal", sentencia.