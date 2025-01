Carmen Lomana impugna lo que Sonsoles Ónega le llega a preguntar en su programa

Carmen Lomana ha regresado este miércoles al que fue su programa en los inicios de 'Y ahora Sonsoles'. Lo ha hecho para hablar junto a Sonsoles Ónega de "Pasión por la vida", sus memorias en las que se abre en canal y cuenta con detalle algunos episodios dramáticos de su vida.

Nada más entrar al plató, Carmen Lomana le reconocía a Sonsoles Ónega que estaba nerviosa pese a que ella nunca se pone nerviosa por ir a un plató de televisión. "Estoy nerviosa con ganas de llorar, una cosa absurda", le reconocía la empresaria a la presentadora al oído.

Tras ello, Sonsoles Ónega advertía a sus espectadores que Carmen Lomana habla en sus memorias de todo. "Me parece apasionante todo lo que cuentas. Lo cuenta todo. Amores apasionados, mansiones, viajes de lujo pero también dolor y emociones. Esta mujer ha tenido todo en su vida", aseveraba.

Durante su charla con Sonsoles, Carmen Lomana hablaba de sus orígenes y que incluso en el libro habla de su primera vez en un coche y de sus primeros amores. Pero si hay alguien muy especial en su vida fue su marido Guillermo, un empresario chileno que falleció en 1999 en un accidente de tráfico dejándola completamente rota.

"Lo tengo muy presente en mi vida y en mi casa. Fue muy bonito. Me costó mucho recuperarme", aseguraba Carmen Lomana. "Lo único que sabe la gente de mí es que soy viuda y que mi marido se mató en un accidente de coche", recordaba la empresaria antes de contar cómo se produjo el accidente.

"Estaba en muerte cerebral pero yo le veía bien. Cuando los médicos me dijeron que estaba muerto yo les dije a 'mi no me cuenten cuentos' y que no se les ocurriera desconectarle. Guillermo pilló una placa de hielo al salir de un túnel y salió volando por los aires y la cabeza la tenía destrozada", explicaba Lomana.

Carmen Lomana frena en seco a Sonsoles Ónega por spoilear sus memorias

Después, Sonsoles Ónega no dudaba en preguntarle por si hubiera querido tener hijos. "Mi vida se terminó porque al no tener hijos, que esa es otra historia también muy trágica. Nosotros vivíamos como novios, el uno para el otro. Viajábamos mucho", aclaraba Carmen Lomana. "Dice muy trágica porque no tienen hijos pero en el libro cuentas que descubres que Guillermo había tenido...", trataba de decir la presentadora.

"Sí, pero no sigas contando porque todo porque de eso no sale nada y vamos a hacer spoiler", le frenaba en seco Carmen Lomana. "Claro y entonces nadie va a comprar el libro y nosotros ya saben que somos de la liga de la lectura. Vale pues eso no lo cuento. Pero te quedaste con ganas de ser madre", incidía Sonsoles.

"Yo quería tener cinco cuando me casé con Guillermo porque me encantan los niños y pensaba que iba a ser una buena madre. A lo mejor hubiera tenido dos y estaría harta. Luego es muy duro porque a mí me cortó las trompas un médico, un loco, por un embarazo extrauterino. Y luego es horrible porque la gente te pregunta y cuando vas a tener niños y tampoco tienes que estar explicando a todo el mundo por qué no tienes niños", concluía Carmen Lomana.