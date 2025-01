Beatriz Miranda SÍ dice lo que oyes sobre LalaChus y las Campanadas de TVE: "Si no fuera gorda..."

No hay lugar a dudas de que las Campanadas de David Broncano y LalaChus han hecho historia en TVE. Primero por haber recuperado el liderazgo y arrebatárselo a Cristina Pedroche. Y después por seguir estando en el punto de mira por el gesto de la cómica con la estampita de la vaquilla de 'El Grand Prix' que ha provocado la ira de Abogados Cristianos, Hazte Oír y Vox.

Son muchas las voces que se han pronunciado sobre esta polémica como Rosa Villacastín, Jordi Évole o Raquel Martos. La última en manifestarse ha sido Beatriz Miranda, habitual colaboradora de 'Espejo Público' y de 'Y ahora Sonsoles'.

Así, la periodista de El Mundo, no ha dudado en sentenciar a LalaChus y se ha deslenguado contra ella en la crónica rosa de 'Es la mañana', el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio. Y es que Beatriz Miranda no ha tenido reparos en cuestionar a LalaChus por su físico.

Fue este jueves cuando Beatriz Miranda analizó en la crónica rosa las Campanadas junto a Isabel González ('Y ahora Sonsoles'), Paloma Barrientos y Dani Carande. "TVE nos guste o no han sido los más inteligentes en el sentido de que España está cansada de Pedroche y del otro y el otro. Han tenido el tirón de Broncano y lo han utilizado", empezaba diciendo.

"LalaChus yo creo que si no fuera gorda no estaría ahí, está por cuota, lo pienso así y lo digo así. Para mí ser gorda o delgada da igual, yo he sido gorda, he sido delgada y he sido normal y da igual. Hay otras humoristas que son estupendas como Valeria Ros e igual si Valeria hubiera estado gorda y LalaChus no hubiesen llamado a Valeria y no a Lala", soltaba sin ningún tipo de pudor.

En ese sentido, Isabel González paraba a su compañera para poner sobre la mesa las cifras sobre las personas con sobrepeso. "Hablemos de las cifras del INE que dice que el 55% de la población española tiene sobrepeso. A ver si ahora va a resultar que son la excepción, está la cosa igualada entre las personas con sobrepeso y las que no", destacaba la locutora. "Yo no tengo nada en contra de LalaChus. Tienen su público, es verdad que es una cosa más moderna, lo que les gusta a los millenials y a la gente más joven es esto", incidía. "Y ese es el problema Bea, que la televisión va abocada a esto", se quejaba Isabel.

Asimismo, durante toda la tertulia, Beatriz Miranda aseguraba que ninguno de los que dieron las Campanadas en las cadenas tenían talento. "Antes les elegían por méritos profesionales o por pena como cuando rescataron a Ana Obregón por la muerte de su hijo. Pero ahora ninguno tenía talento, salvo Ion Aramendi", recalcaba la periodista.

Beatriz Miranda ataca también duramente a Cristina Pedroche

Finalmente, Beatriz Miranda también aprovechó para criticar a Cristina Pedroche y su mensaje con el vestido hecho por su propia leche materna. "Lo de Cristina Pedroche fue una mamarrachada más, yo creo que es una excusa que se busca Cristina para salir desnuda o semidesnuda. Que se deje de alegatos", destacaba.

"No nos representa a las madres normales de la vida moderna. Lo de la infancia es una excusa para salir semidesnuda. Que es lícito que te digamos que eres guapísima y que tienes un cuerpazo, hazlo, pero no nos vendas la moto de que es por la infancia, por el agua y el medioambiente. ¿Quieres salir medio desnuda pues ya está? Me parece bien, tienes un tipazo. Dona en silencio leche, ya está", concluía la periodista.