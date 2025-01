Raquel Martos no puede hablar más claramente con su opinión de Lalachus y la polémica estampa

Que David Broncano y Lalachus se han convertido en los reyes de las Campanadas 2024-2025 es un hecho, y no solamente por las audiencias. Y es que el 1 de enero la polémica por el vestido de Cristina Pedroche este año ha pasado desapercibida por otra gran polémica protagonizada por Lalachus.

Justo antes de dar las 12 campanadas, la colaboradora de 'La Revuelta' mostró una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' como si fuese el Sagrado Corazón de Jesús. Un gesto que algunos han interpretado como una falta de respeto a las creencias religiosas. Por tal motivo, las asociaciones ultracatólicas 'Hazte Oír' y 'Abogados Cristianos' han anunciado que demandarán a la cómica. Y no solo a ella, sino también a David Broncano y al presidente de RTVE, José Pablo López.

Todo esto ha generado un gran debate en la calle, entre los que critican el gesto de Lalachus y los que, por el contrario, han salido en su defensa. Entre estos últimos se encuentran Raquel Martos, escritora y excolaboradora de 'El Hormiguero', quien no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a la fuenlabreña.

Raquel Martos sale en defensa de Lalachus

A través de su cuenta de X, Raquel Martos ha escrito lo siguiente: "No me imagino al Jesucristo que describe la Biblia insultando a Lalachus con la violencia que leo por aquí, ni denunciándola por una estampita con una mascota. Y de verdad que siempre trato de empatizar con el sentimiento religioso de cada cual pero así me resulta imposible".

No me imagino al Jesucristo que describe la Biblia insultando a @lalachus2 con la violencia que leo por aquí, ni denunciándola por una estampita con una mascota.

Y de verdad que siempre trato de empatizar con el sentimiento religioso de cada cual pero así me resulta imposible. — RaquelMartos (@RaquelMartos) January 3, 2025

El comentario de la excolaboradora de Pablo Motos ha generado multitud de reacciones, tanto a favor como en contra. Un usuario de la citada red social ha señalado la supuesta "doble vara de medir" de la humorista: "Creo que es más un tema de doble vara de medir e hipocresía. Me parece fatal que la hayan atacado por su físico, pero no creo correcto que aproveches tu prime time para meterte con otro colectivo (sea el que sea). Cómo puedes pedir respeto si tú no te aplicas el cuento?".

Sin embargo, lejos de quedarse callada, Raquel Martos ha vuelto a salir en defensa de Lalachus, dejando claro que "no veo ataque alguno. Hace homenaje al 'Grand Prix' y guiño a Ramón García y usa la iconografía religiosa (se ha hecho mil veces) en una imagen totalmente naif. En cualquier caso, eso es interpretable. Los insultos son clarísimos y con ánimo claro de herir. Ahí no cabe interpretación".