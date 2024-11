Los excolaboradores de 'El Hormiguero' toman partido con 'La Revuelta' tras la jugarreta de Motos

David Broncano no tuvo más remedio que sincerarse con su audiencia este jueves ante la jugarreta que habían vivido a manos de 'El Hormiguero'. El presentador de 'La Revuelta' desveló que iban a recibir al nuevo campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín, para cerrar la semana, pero que el equipo de Pablo Motos terminó "moviendo sus hilos" para impedirlo.

Finalmente, tras recibir a Jorge Ponce y Pablo Ibarburu y agotar las secciones de la noche, el conductor de 'La Revuelta' lamentaba no poder recibir a nadie en el escenario este jueves. "No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque… No entro en detalles", señaló Broncano.

Tres antiguos colaboradores de 'El Hormiguero' aplauden la respuesta de David Broncano y 'La Revuelta'

Con la emisión más que finalizada, y tras haber mantenido al piloto de Moto GP en el camerino sin salir al escenario de 'La Revuelta', el de Jaén se disculpó con su audiencia por la inesperada jugarreta de 'El Hormiguero'. "Lo siento por vosotros y vosotras, ya hablaremos para que todo el mundo que habéis venido hoy podáis volver a ver un programa entero normal", adelantó el humorista antes de comunicar cómo rellenarían el tiempo restante hasta la emisión de '59 segundos'.

"Poned imágenes de animales, buscad algo de la berrea del ciervo, que me gusta bastante. Ya está, si total", terminó sugiriendo Broncano antes de que La 1 comenzase a emitir en bucle imágenes de animales durante el resto de la noche. Y las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, acumulando reacciones incluso de rostros muy cercanos al programa de las hormigas y a Pablo Motos.

Hasta aquí el programa de hoy. pic.twitter.com/GGBJQzVFlP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

"Viendo animales en prime time", escribió Jandro en su cuenta de 'X', antiguo colaborador de 'El Hormiguero'. El actor desveló así que, en ese momento, se encontraba viendo 'La Revuelta', y no el programa de Pablo Motos en el que ha colaborado durante tanto tiempo, que coincide cada noche con el espacio de David Broncano.

Viendo animales en prime time — Jandro (@Jandro) November 21, 2024

Y otro rostro histórico del espacio de Antena 3 tampoco dudó en quitarse el sombrero ante la respuesta de 'La Revuelta' a semejante contratiempo. "Que maravilla cerrar con los animales me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche. Mis respetos a 'La Revuelta', TVE jaja la próxima vez os dejo material de Campamento Flipy", sentenció el antiguo colaborador de Motos.

Que maravilla cerrar con los animales me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche 😂😂😂😂 Mis respetos @LaRevuelta_TVE _TVE jaja la próxima vez os dejo material de Campamento Flipy 😄😄#LaRevueltaTVE — Flipy (@Flipytwit) November 21, 2024

Por último, también Raquel Martos, quien formó parte del equipo inicial con el que arrancó 'El Hormiguero' y permaneció en el programa hasta el año 2013, también se alineaba con 'La Revuelta' compartiendo una imagen de Bambi. "Hoy estaba en un evento y me he perdido 'La Revuelta', por lo que os leo han hecho un programón…", ha sentenciado la presentadora.