Bárbara Rey se planta en 'De Viernes' y amenaza con irse en pleno directo: "Me levanto y me voy"

Este 17 de enero, Bárbara Rey se sentó en el plató de '¡De viernes!' para responder a las declaraciones que su hijo, Ángel Cristo, y su nuera, Ana Herminia, han hecho sobre ella. Sin embargo, el momento más tenso de la noche se produjo por un tenso cara a cara de la invitada con Ángela Portero.

La vedette se mostró muy enfadada por los comentarios sobre el pasado de su hija, Sofía Cristo, que se hicieron la semana pasada en el programa de Telecinco. Hace siete días, Ángel Cristo hizo referencia a la presunta agresividad de su hermana, algo que, como cabía esperar, no hizo ninguna gracia a la madre de ambos. "Te quiero preguntar directamente, pero creo que es de los temas que más te indignan. ¿Esto es verdad?", le preguntó directamente José Antonio León.

"Es que es absolutamente mentira", dejó claro Bárbara Rey, antes de salir en defensa de su hija. "Hay una cosa que voy a dejar muy clara: mi hija es una chica extraordinaria, mi hija no es violenta, no es agresiva y, es más, mi hija nunca ha tenido una denuncia por ir conduciendo bebida, ni drogada, ni le han quitado el carné de conducir", ha asegurado la vedette.

Sin embargo, Antonio Montero le recordó su expulsión disciplinaria de 'Secret Story' precisamente por su actitud agresiva con Miguel Frigenti, algo que ha molestado a la invitada. "A mi hija jamás se le ha condenado a dos años de cárcel por agredir a un policía", ha alegado la invitada. E insiste: "Lo dejo ahí, cada uno que piense lo que quiera. A mi hija no la puede poner en la vida de agresiva una persona que sí ha sufrido todo eso. ¿Está claro? Pues ya está, yo creo que no hay nada más que decir".

Tratando de zanjar el tema, Bárbara Rey ha espetado: "Cuando mi hija tenga una condena, entonces hablaremos de la condena de mi hija. Mientras tanto, ni una palabra sobre mi hija". "Mi hija es una chica que ha trabajado desde que tiene 16 años, que no me ha dado en la vida un problema…", insistía. Pero, en ese momento, era interrumpida por Ángela Portero: "Hombre, ha tenido un problema de drogadicción".

Estas palabras hacían que la invitada acabase explotando: "No me ha dado un problema porque cuando ha tenido su problema de droga ha venido aquí al 'Deluxe', ha ganado un dinero y se ha pagado su clínica". Cuando la colaboradora quiso volver a interrumpirla, Bárbara Rey la cortó de raíz: "No, perdóname, que tú no sabes mi vida. La que la sabe soy yo".

Pese a que la periodista ha intentado razonar con ella, la invitada se ha mostrado inflexible: "No puedo entender que a una persona que tiene un problema de drogadicción se la está poniendo ahora en tela de juicio. Me parece increíble y no voy a dejar Ángela que sigas hablando de mi hija ni un minuto más porque no me da la gana".

En otro momento dado, la tensión ha escalado a máximos niveles cuando se ha adelantado a Bárbara Rey que el programa tenía en su poder una comprometedora grabación oculta que la vedette hizo hace décadas a su expareja Fran Francés. "La demanda que te voy a poner... ¿A ti te parece normal?", le advirtió Bárbara a la colaboradora. "Lo que hayamos grabado Fran y yo en la intimidad es cosa nuestra. Nadie tiene derecho a hacer pública nuestra intimidad. No tenéis derecho a tener cosas íntimas y a verbalizarlo", agregaba. "Fran desconocía absolutamente que tú estabas grabando una cinta porque lo hiciste de manera oculta", justificaba Ángela.

"Tenemos un set preparado para que tú escuches y veas el vídeo para que sepas de qué estamos hablando", le avisó Bea Archidona. Lo que provocaba el estallido de Bárbara Rey, que no dudó en levantarse de su asiento y amenazar al programa con su marcha del plató si llegaban a poner la cinta. "Si lo ponéis, me levanto y me voy. Lo siento, si ponéis alguna cosa privada mía me voy", clamó. "Es para que la veas en privado", se apresuró a aclarar Archidona, frenando sus intenciones de plantar al programa.

Finalmente, el programa se fue a publicidad y al regresar de la pausa, la vedette lo comprendió y pudo ver y escuchar las imágenes en privado. "Es verdad. Mi hijo lo ha robado para sacarlo y para hacer uso de ello. Qué triste. Esté bien, mal o regular es mío y me pertenece. No me arrepiento. Me encuentro muy a gusto con mi conciencia", sentenció Bárbara.