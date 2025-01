Bárbara Rey describe a Ana Herminia con su retrato más demoledor en 'De Viernes': "Domina a mi hijo"

Este viernes, 17 de enero, Bárbara Rey se ha sentado en el plató de '¡De viernes!'. Lo ha hecho dos días después de que su nuera, Ana Herminia, se convirtiera en la segunda expulsada de 'GH Dúo'. Precisamente sobre ella ha hablado largo y tendido durante la entrevista en el programa nocturno de Telecinco.

"Es una persona que vosotros sabéis que yo he preferido no nombrarla ni hablar de ella. Ella es la que ha hablado de mí, luego me ha acusado en muchas ocasiones de que yo hablo de ella y la verdad es que no he hablado nunca, creo que va a ser la primera vez", comienza explicando Bárbara Rey.

La vedette desvela que conoce a su nuera porque estuvo pasando el verano del 2023 en su casa. Ya entonces no le cayó demasiado bien, a juzgar por sus palabras: "Vi que era una mujer que tenía mucho carácter y que incluso dominaba mucho a mi hijo, aunque mi hijo también tiene mucho carácter y le puede plantar cara a ella".

Pese a los problemas que tiene con su hijo, Bárbara Rey deja claro que "ha recibido una muy buena educación, no me estoy apuntando ningún tanto. Es inteligente, tiene un grado de inteligencia bastante algo que tendría que haber utilizado para otro tipo de cosas". También ha dado su opinión sobre la actitud de Ángel Cristo ante la polémica que ha salpicado a Ana Herminia en 'GH Dúo' tras acusar a su compañero Javier, falsamente, de agresión.

Bárbara Rey se niega a pedir perdón a su hijo

Según la artista, su hijo "se da cuenta de que lo que está haciendo ella es un error tremendo y trata de hacerle ver que lo que ha dicho no corresponde a la realidad y hay que tener en cuenta que ella está dentro de la casa y él sabe todo lo que se ha comentado fuera y no tiene más remedio que sacar la cara por el hecho de que no es cierto lo que ella ha dicho". No obstante, pese a la 'guerra' que mantiene con ellos, deja claro que no quiere que les vaya mal en su matrimonio: "Mi hijo ha dicho que me quiere lejos y que no me quiere. Yo a él si le quiero, no quiero que le vaya mal. Me gustaría que su matrimonio durara".

En otro orden de cosas, Bárbara Rey se ha negado en rotundo a pedirle perdón a su hijo: "Yo por lo único que le tengo que pedir perdón es por haber sido demasiado comprensiva, por haber tolerado muchas cosas que quizás no tendría que haber tolerado nunca. Si yo hubiese sido una madre más dura e intransigente, le hubiese obligado a estudiar fuera de España, a aprovechar sus cursos, que de verdad hiciera lo mejor para conseguir una carrera y que no haya tenido que terminar haciendo esto para conseguir dinero".

Bárbara, durísima con Ana Herminia: "¿Tú quién eres?"

E insiste: "Yo no me tengo que defender. No he iniciado esta guerra. A mi hijo no tengo que pedirle perdón. Me puedo haber equivocado como madre, pero ¿qué es lo que he hecho yo? Me he desvivido por él, puedo demostrar continuamente todo lo que he hecho por mi hijo". Además, deja claro que Ángel Cristo miente: "Le encantaba venir conmigo. Eso de que le absorbo y que quiero que venga conmigo, no es cierto, a él le encantaba venir conmigo y a mí me encantaba que mi hijo viniera conmigo, pero no era una obsesión mía".

Lejos de quedarse ahí, la vedette carga duramente contra Ana Herminia tras sus declaraciones sobre ella dentro de la casa de Guadalix: "Su mujer dice que yo le pida perdón, lo ha dicho. ¿Tú quién eres? Que acabas de entrar en la vida de mi hijo, que has estado tres meses con mi hijo, se meten en mi casa, la trato como no se puede tratar mejor a una persona, a ella, a su hija y a su perro".

"Le he comprado ropa, le he regalado bolsos, le ha hecho la comida, lo saben todas mis amigas. Si esto fuera más adelante y tenemos que ir al juzgado, tengo testigos", sentencia Bárbara Rey sobre el trato que le ha dado a su nuera.