Avance de 'La Promesa', capítulo viernes 24 de enero: Una terrible reacción al embarazo de Jana

Bombazo en 'La Promesa'. Jana le desvela a Manuel que van a ser padres, un secreto que llevaba tiempo guardando. Y él habla con Curro y Catalina sobre el gran paso que darán. Pero no todo son buenas noticias. Alonso recibe una llamada que trae más desdicha a La Promesa.

En esa llamada le avisan de que se aborta el negocio del aceite por la publicación de la gaceta. Desesperado, el marqués les transmite, a Catalina primero y a Manuel después, que tienen problemas económicos y que hay que poner en orden las cuentas de La Promesa. Y Rómulo reúne al servicio para tomar las primeras medidas de austeridad, que revolucionarán al servicio.

Aunque Ángela le dice a Leocadia que no quiere ir a la fiesta, ella sigue adelante con las gestiones, pero, además, descubre algo muy preocupante de su hija: abandona sus estudios en Suiza. En paralelo, Teresa decide que lo mejor es dejar de investigar la habitación secreta que han encontrado, pero sus compañeros no quieren desistir. Y dan con la clave del pasadizo: era el escondite de la amante del marqués.

Tanto Jana como Teresa se dan cuenta de lo muy pendiente que está María Fernández de Samuel. No deja dudas de que está enamorada del párroco. Además, Ricardo le implora a Pía una segunda oportunidad tras el nuevo choque entre ellos y Rómulo le da un ultimátum a Petra para que le diga dónde ha ido Santos.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 24 de enero

Ángela revela a su madre Leocadia los verdaderos motivos de su llegada a La Promesa. El plan de Manuel de avisar a Adriano para informarle de que es padre de mellizos cae en saco roto con Catalina, que acude a Jana para pedirle un inmenso favor.

Inmensa es la devoción de María Fernández por Samuel. Teresa y Jana son testigos de cómo su amiga se vuelca demasiado con él en cuerpo y alma. Aunque le duela en el alma, a Rómulo no le queda otra que avisar a los señores de que Santos no aparece, después de haberse ido de La Promesa sin avisar. No lo pueden ocultar más.

Por último, en mitad de una cena, Manuel da la gran noticia a la familia de que va a ser padre con Jana. El anuncio deja a todos de piedra. Lo que no anticipa el joven Luján es la terrible reacción que va a tener lugar por parte de ¿la marquesa? Las consecuencias serán impredecibles.