Avance de 'La Moderna' del miércoles 8 de enero: Rodrigo, en una encrucijada y el palo de Maruja

Tras el parón por el día de Reyes, 'La Moderna' regresaba este martes a la parrilla de TVE. En el capítulo de este martes, tras el accidente que sufrió Iván estaba fuera de peligro pues solo tenía heridas leves pero quién le acompañaba está muy grave.

Mientras, Emiliano le echaba en cara a Maruja que estuviera con César cuando ocurrió el accidente de su hijo. Entretanto, Mercedes Morel se interesaba por el estado de Iván.

Por su parte, Rodrigo le decía a Amaya que no había hecho nada para localizar la información que le pidió de Emiliano. Tras ello, Amaya no dudaba en amenazarle y decirle que si no lo hace Paula pagará las consecuencias.

En La Moderna, Teresa hablaba con Elías y le aseguraba que Quico no lo va a reemplazar en el salón, ni en lo profesional ni en lo personal respecto a su tío Cañete.

Por su parte, Antonia y Pietro llegaron a Galicia. Su primer encuentro con Silvia fue un desastre pues no les permitía ver al pequeño Pedrito. Finalmente, Emiliano se presentaba por sorpresa en el Madrid Cabaret manteniendo un cara a cara con su propietario.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el miércoles 8 de enero a partir de las 16:30 horas antes de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 309 de 'La Moderna'

En el próximo capítulo de 'La Moderna', Emiliano dejará claro a César que no va a permitir que Maruja se vaya así como así. Por su parte, Maruja le reprocha a su marido haber ido al Madrid Cabaret para enfrentarse a César.

Entre tanto, Rodrigo se va a ver envuelto en una gran encrucijada, y se debatirá entre lo que le exige Amaya y sus sentimientos hacia los Pedraza. Mientras que los intentos de Maruja por hacer razonar a su hijo Iván caerán en saco roto. Mercedes también seguirá presionando a Iván para que reaccione, pero tampoco lo conseguirá.

La vida para los trabajadores de La Moderna prosigue. Silvia cambia de opinión y permitirá a Pietro conocer a su nieto. Antonia aprovechará para llamar a La Moderna y poner al día a Teresa sobre lo sucedido en Galicia.

Descubierta por Lázara, Teresa le responde que la pareja volverá pronto a Madrid. Además, la encargada del salón volverá a detectar una cantidad de dinero fuera de lo normal en la caja.