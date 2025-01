Ana Obregón es incapaz de seguir en el programa de Sonsoles por lo que escuchó en directo de su polémica

Un lunes más, Ana Obregón ha regresado a su puesto de colaboradora en 'Y ahora Sonsoles'. Y, si hace una semana pedía perdón, a su manera, a Nia Correia tras la polémica de las Campanadas, en esta ocasión ha vuelto a cargar contra Roberto Herrera, el encargado de destapar el conflicto entre la presentadora y la cantante durante la grabación del spot de las campanadas de TVE en el año 2022.

Además, este lunes, 27 de enero, Ana Obregón ha aportado pruebas para dejar claro que dice la verdad. "Mira, tengo unas ganas de hablar", ha comenzado advirtiendo en el magacín vespertino de Antena 3. "Todo esto empezó porque hay una persona que se llama Roberto Herrera que hizo un podcast hace poco diciendo que yo había sido mala compañera. Ya lo aclaré aquí cómo fue… que llegó dos horas tarde, le pedí disculpas porque yo jamás he ofendido a nadie", ponía en contexto la colaboradora a la audiencia.

Acto seguido, ha hablado de cómo era su relación con el presentador canario: "Yo con Roberto he trabajado, he presentado en Canarias y aquí está un WhatssApp en el que esta persona que me ha puesto tan verde, me dice que me admira y que me quiere". "Eso lo que demuestra es que Roberto Herrera es un hipócrita", le interrumpía Lorena Vázquez. "Esto demuestra que yo digo la verdad. Siempre he sido una persona profesional y respetuosa. Que alguien intente dañarme con mentiras es algo que no voy a permitir", advertía la actriz y presentadora.

Ana Obregón se defiende de las críticas

Poco después, Sonsoles Ónega le preguntó sobre Ivonne Armant, actriz y sobrina de Plácido Domingo, quien asegura que Ana Obregón abusaba de su posición de guionista para dejarla a ella a los pies de los caballos. "Ana, pues creo que ya sabemos como todos un poco cómo es. Es muy trabajadora, pero muy protagonista", se escuchó decir a Armant en un audio emitido por el programa.

Tras la emisión, la colaboradora reconocía estar "flipando. No recordaba este audio. Pero estar hablando de esto me parece una idiotez tan grande…". Ella continuó defendiendo su postura, pese a las críticas de algunos de sus compañeros, quienes pusieron en entredicho su compañerismo en muchos de los rodajes. En un momento dado, Sonsoles Ónega dio paso a una videollamada con Isabel Gaudí, actriz con la que Ana Obregón trabajó en 'Ana y los 7'.

"Cuánto tiempo sin verte. ¿Tú has visto que están diciendo que soy mala compañera?", le preguntaba la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'. A lo que la actriz confesaba que "yo no me había enterado de nada hasta hoy. Pero sí que quería decir que yo he trabajado contigo cinco años y lo único que he recibido de ti ha sido cariño, ayuda y apoyo. Eres de los mayores recuerdos que tengo de mi carrera profesional".

La actriz se emociona con la llamada de una compañera de 'Ana y los 7'

Al escuchar estas cariñosas palabras, Ana Obregón fue incapaz de contener las lágrimas. Con la voz quebrada por la emoción, quiso enviar un mensaje a su compañera y amiga: "Estoy emocionada. La gente tampoco sabe que a mí más daño no puede hacerme nadie porque no me cabe más dolor en el cuerpo. Necesito estar fuerte. Este tipo de mentiras me hacen tanto daño y estoy intentando sobrevivir".

"Ana no pone pega a nada. Hemos escuchado testimonios muy críticos con ella, y escuchar este sé que de alguna manera te reconforta. Yo te quiero dar las gracias porque has vuelto a dar la cara y porque vuelves a contestar", le agradecía la presentadora, dando de esta forma por cerrado el tema que tanto está dando de qué hablar.