Ana Herminia se retira de los medios por su estado de salud y Ángel Cristo alerta: "Estoy muy preocupado"

Tras el polémico plantón del domingo en el debate de 'GH DÚO 3', Ángel Cristo ha acudido a la gala de este martes para dar explicaciones, anunciando que Ana Herminia se retira del foco mediático por su complicado estado de salud.

"Ana no ha podido venir al plató, no está en condiciones para hacerlo. Sigue con la crisis de hipertensión, no es porque ella no quiera venir. La hipertensión no ha bajado", ha alertado nada más entrar a plató con Ion Aramendi.

"Tenemos tanto los partes médicos del programa como los nuevos de los médicos que han estado viniendo estos días a casa, y no le baja la tensión. La recomendación ha sido que vaya a ver a su cardiólogo, porque va a tener que cambiarle toda la medicación. La que tiene ya no le está haciendo efecto", ha proseguido explicando Ángel Cristo.

"Ana Herminia se aparta de los medios, se retira del foco mediático, porque es lo mejor para ella", ha comunicado el hijo de Bárbara Rey. "Ella ahora mismo se encuentra mal de ánimos y lo principal es su salud; tanto la de ella como la de mi hijastra, su hija Triana, que también está pasando por un momento complicado debido a toda esta exposición mediática", ha añadido Ángel.

Sobre esa criticada ausencia del domingo en el debate pese a estar convocados, ha sido tajante con dardo al programa: "Se encuentra realmente mal. No está preparada ni para salir a la calle y yo me tenía que quedar con ella cuidándola. Que yo no he sido concursante, que yo estaba defendiéndola". "Estoy muy preocupado por ella y estos días lo único que hago es estar pendiente", ha insistido sobre la delicada situación de Ana Herminia.

Finalmente, Ion Aramendi ha confirmado que Ángel Cristo continuará ligado al reality como colaborador y ha transmitido que las puertas de 'GH' están abiertas para Ana cuando pueda reponerse. No obstante, la posibilidad de que vuelva parece remota. "Ya os digo que ella se va a retirar del foco mediático", ha reiterado Ángel.