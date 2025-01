Ana Garcés y Arturo Sancho, Jana y Manuel en 'La Promesa', advierten sobre la boda: "Van a sufrir"

Ana Garcés y Arturo Sancho han sido entrevistados en 'Mañaneros' y en el 'Telediario' de TVE en un día histórico para La Promesa' con la boda de sus respectivos personajes ofrecida con triple ración. La cadena pública ha diseñado una programación especial este martes, 7 de enero, con un capítulo vespertino en su horario habitual y doble entrega en prime time, cuando se verá ese enlace tan deseado si nada se tuerce.

Un equipo del 'Telediario' se ha desplazado hasta el plató en el que se graba la ficción para charlar con los protagonistas y rascarle algún titular horas antes de la emisión de la boda. Aunque, rápidamente, Arturo ha advertido de que pueden contar "poco".

"No podemos adelantar mucho, pero sí que podemos decir que va a haber mucho amor, mucha gente que no va a estar de acuerdo y muchas complicaciones", ha avisado por su parte Ana Garcés, Jana en 'La Promesa'. "A la gente les va a gustar, no vamos a hacerles sufrir mucho y vamos a ver unos capítulos que esperemos que disfruten porque con esa forma los hemos hecho", ha añadido el actor que interpreta a Manuel.

Y aunque ambos están seguros de que no va a decepcionar, sí han avanzado que los promisers "van a sufrir un poquito". "La esencia de La Promesa es eso, hay que sufrir un poquito", ha bromeado Ana Garcés ante los micros del 'Telediario' de TVE.

En el @telediario_tve han hablado con los protagonistas de uno de los momentos más importantes de @lapromesa_tve



¡La boda de Jana y Manuel!💐



No te lo pierdas esta noche a las 22:50h en @La1_tve pic.twitter.com/C4m21iun4n — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 7, 2025

Antes, los dos protagonistas de la ficción han aparecido en 'Mañaneros' con Adela González, que les ha preguntado en directo si va a haber noche de bodas y si los espectadores podrán verlo.

"Depende de cómo salga la boda, pero si sale bien, claro que tiene que haber noche de bodas", ha respondido Ana Garcés (Jana) entre risas, creando intriga sobre cómo va a ser el resultado final. "Pase lo que pase, se va a disfrutar. La gente que nos ha seguido y que nos ve que no se pierdan los capítulos de hoy porque los hemos hecho con esa intención y esperemos que puedan resarcirse", ha recalcado Arturo García Sancho (Manuel). "En estos capítulos no va a faltar amor por ninguna parte", ha vuelto a incidir ella.