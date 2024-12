Todas las películas que se estrenan este fin de semana en Netflix, Prime Video, MAX, Movistar+ o Disney+

La Navidad ya está aquí. Suena a amenaza, lo sabemos, pero es real. Ya no solo hay estrenos navideños en todas las plataformas, sino que están empezando a llegar los especiales musicales. Y los primeros que se apuntan a ello son Netflix, con un especial navideño con la firma de Sabrina Carpenter. Sí, la It Girl del momento ha decidido sustituir a Mariah Carey como la nueva reina de la Navidad con un especial repleto de sorpresas y duetos increíbles. ¿Funcionará esta nueva fórmula de Netflix para las fiestas?

Pero no es el único estreno de este fin de semana. Por fin este Puente de Diciembre tendremos en MAX la secuela 'Bitelchús Bitelchús', para recordar un poco este Halloween pasado. Una de las mejores películas del Tim Burton actual, con todos los personajes originales regresando (casi todos). También podremos disfrutar de la película española del año, 'La virgen roja', con una Najwa Nimri hipnótica. La nueva cinta de animación de Garfield para los más pequeños (si eres adulto, la vas a odiar), y un nuevo documental sobre la banda de música más importante de la historia, es decir, Los Beatles. Así que preparad el chocolate caliente, encended vuestro árbol de Navidad y a disfrutar de todos estos estrenos.

Unas vacaciones sin sentido con Sabrina Carpenter

Sinopsis: El icono del pop Sabrina Carpenter hace sonar todas las campanas navideñas en su primer especial musical de variedades para Netflix.

Sabrina Carpenter es quizá una de las cantantes más famosas de la actualidad. Su hit veraniego 'Espresso' se escuchada por todos lados y a todas horas. Su disco 'Short'n sweet' ha arrasado en ventas. Y su carisma es innegable. El año pasado lanzó un EP con canciones navideñas y debió gustar en Netflix porque han querido contar con ella para su especial de Navidad. Con invitados como Shania Twain, Kali Uchis o Chapell Roan (otra de las nuevas estrellas emergentes), tendremos un espectáculo de variedades inédito en la plataforma. Obviamente habrá muchas canciones navideñas. Y quizá alguna sorpresa que no se ha desvelado aún...

Plataforma: Netflix

La virgen roja

Sinopsis: Hildegart es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegart comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Velilla, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y a desmarcarse del férreo nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible por impedir que Hildegart se aleje.

Una de las películas españolas del año y que suena fuerte para los Goya de 2025. 'La virgen roja', basada en el caso real de Hildegart Rodríguez, una mujer adelantada a su tiempo, y la complicada relación con su madre Aurora, tiene a Najwa Nimri y Alba Planas como protagonistas. Un duro relato sobre la posesión, el miedo a lo desconocido y, por supuesto, una crítica al machismo y a la misoginia de comienzos del siglo XX. Aunque no es la primera adaptación de la historia de Hildegart, puede que sea la más cerca a la realidad. La dirección de Paula Ortiz es dura y directa, y se apoya mucho en un apartado visual portentoso. La conocida como 'mujer perfecta' pudo haber llegado a ser alguien muy importante en nuestro país. Pero los celos siempre son mala compañía. Mala no. La peor.

Plataforma: Prime Video

Bitelchús, Bitelchús

Sinopsis: Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con los problemas que se avecinan en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo que alguien diga el nombre de Bitelchús tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos.

Una secuela que ha tardado décadas en llegar a buen puerto, pero que no por ello es peor. De hecho, es mucho más entretenida que la película original. Con Tim Burton de nuevo en la dirección, y con el regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara, 'Bitelchús Bitelchús' es una muy digna secuela, ampliando mucho más el universo creado con la primera. Ahora tenemos de protagonista a Jenna Ortega, la chica de moda, obviamente con un estilo gótico tan característico del director. Los efectos especiales, en su gran mayoría prácticos, funcionan muy bien. Y la presencia de Monica Belluci siempre suma. Quizá la falte algo de encanto en algunos momentos del metraje, pero el magnetismo que desprende Michael Keaton sigue siendo tan brutal que da igual.

Plataforma: MAX

Garfield, la película

Sinopsis: El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura ¡en el salvaje mundo exterior! Tras una inesperada reunión con su perdido padre –el desaliñado gato callejero Vic–, Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un muy arriesgado atraco.

Puede que no haya gato más famoso en el mundo que Garfield. Al menos hace unos años. Pero el personaje no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Sobre todo por una serie de adaptaciones insulsas, sin gracia, y que no eran capaces de captar la personalidad del personaje creado por Jim Davis. En esta aventura de animación 3D, tratan de darle un poco de profundidad al reencontrarle con su padre. Pero ni siquiera eso funciona, porque lo que le hacía especial a Garfield no solo era su desidia y su nihilismo, sino también su relación con su dueño humano John. Si le quitas esa dinámica, despojas a Garfield de todo su interés. Y es lo que ocurre en esta película demasiado infantil, y que no deja de tener referencias a otros productos que los niños no entenderán. Además, el trabajo de Chris Pratt poniéndole voz al gato no es que sea su mejor versión...

Plataforma: Movistar Plus+

Beatles '64

Sinopsis: El electrizante debut de la banda en 1964 en Estados Unidos en medio del frenesí de los fans. Con imágenes inéditas entre bastidores, narra su ascenso sin precedentes al estrellato mundial tras actuar en The Ed Sullivan Show ante más de 73 millones de espectadores.

Ya han pasado 60 años (se dice pronto) desde el debut de Los Beatles en Estados Unidos. Quizá las nuevas generaciones ya no sean conscientes del impacto del cuarteto de Liverpool, pero su legado sigue existiendo a día de hoy. Este documental repasa un poco la subida al estrellato de la banda, y aunque tampoco sea un documental demasiado exhaustivo, o con elementos inéditos, sí que es una buena forma de acercarse a esos cuatro chicos que cambiaron la historia de la música.

Plataforma: Disney Plus