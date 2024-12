Telecinco oficializa para 'Gran Hermano Dúo 3' a dos concursantes que son pura dinamita

Durante los últimos días Telecinco se encuentra inmersa en la promoción de su próximo reality estrella: 'GH DÚO 3'. En apenas unas semanas esta variante de 'Gran Hermano' verá la luz con nuevos concursantes de los que ya se conoce la identidad de algunos de ellos. Los últimos en ser confirmados han sido Maica Benedicto y Aurah Ruiz, cuya participación ha sido revelada durante la gala final de 'Gran Hermano'.

En un momento determinado de la final, el presentador ha hecho un inciso para anunciar novedades sobre la próxima edición del reality de convivencia. "Quiero anunciaros algo importante, voy a hablar de parejas. 'Gran Hermano Dúo' vuelve muy pronto y los participantes son una bomba. Os aseguro que nos van a dar noches de gloria", ha avanzado Jorge Javier.

Acto seguido, el presentador ha repasado el nombre de los concursantes ya confirmados entre los que destaca Marieta Díaz, primera concursante confirmada de 'GH DÚO 3', o José María Almoguera, uno de los nombres propios de la edición. Tras dicho repaso, Jorge Javier ha adelantado algunas noticias de peso sobre la que es una de las grandes apuestas de Telecinco para el arranque del año.

Maica Benedicto, nueva concursante confirmada de 'GH DÚO 3'

Una de esas noticias ha sido la confirmación de dos concursantes. Llegado el momento de confirmar a primera concursante de la noche, Jorge Javier ha asegurado que la primera ya estaba en la casa. Tras ello, se ha visto a Maica Benedicto entrar en el salón junto a un bote de lejía: "¡He vuelto con lejía!".

Poco después, la propia confirmada le comunicaba sus primeras sensaciones al presentador: "Jorge (siento) muchísima felicidad porque aquí he vivido cosas inolvidables que me voy a llevar para toda la vida y el estar aquí otra vez es un regalo de Dios, de la vida, otra oportunidad".

Así pues, la concursante ha asegurado que no le gustaría coincidir con Ruvens y Óscar en la casa. No obstante, también ha añadido: "He aprendido que al final todo es un aprendizaje y cometí el error de que sus críticas me afectarán y una vez que he salido y eh visto que no es así, me valoro más y eso no va a volver a pasar".

OFICIAL 👁️ | Maica, cuarta concursante de la nueva edición de GH ★☆DÚO. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/L9H1eCcyor — Mediaset España (@mediasetcom) December 19, 2024

Aurah Ruiz, segunda concursante confirmada de la noche para 'GH DÚO 3'

Pasada la medianoche y durante una pausa publicitaria, Jorge Javier ha confirmado la identidad de la quinta concursante de 'GH DÚO 3'. En palabras del presentador, Aurah Ruiz se convierte en la nueva inquilina de Guadalix de la Sierra. Una confirmación que ya se adelantó en exclusiva en El Televisero.

Tras la pausa publicitaria, la canaria ha intervenido con el espacio donde ha revelado la ilusión que le hace formar parte de este proyecto. "¡He vuelto, he vuelto a mi casa!". Así pues, al ser preguntada por la identidad del concursante con el que no le gustaría ser su pareja, Aurah Ruiz ha asegurado: "De las personas que han salido Ana Herminia es una de las que te diría que no me gustaría ser su compañera".