'Sueños de libertad', avance semanal del 16 al 20 de diciembre: Dos muertes, un aborto y la enfermedad de Julia

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía este pasado lunes 200 capítulos. Y lo hacía en un momento álgido en lo que a tramas se refiere con la detención de Fina y el descubrimiento por parte de Julia de la relación de Begoña y Andrés.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras su conversación con María, Jesús decidía intentar ganarse a Begoña y para ello no dudaba en volver a utilizar a Julia. Así, el De La Reina trataba de tender puentes entre su hija y su madrastra para que la enfermera se apiade y vea que su marido está dispuesto a hacer cosas para acercarse.

Tras pasar la noche juntas en su casa, Marta veía las marcas que tiene Fina por todo el cuerpo y le instaba a denunciar lo sucedido durante su estancia en prisión. Por su lado, María seguía ahondando en la mentira que ha labrado de que pasó la noche con Andrés para seguir haciendo daño a Begoña ahora que sabe que su marido y su cuñada han roto su relación.

Digna está convencida de que Jesús y don Pedro se traen algo entre manos y no está dispuesta a quedarse al margen. Para ello, la cocinera no dudaba en utilizar sus armas para tratar de averiguar de qué se trata.

Tras hablar con Tasio de sus planes, Mateo decidía expresarles a Claudia y a su padre que tiene muchas dudas con respecto a abrir la librería que siempre había soñado. Mientras don Pedro le dejaba entrever a su hijo sus sentimientos hacia Digna. Y pese a que Joaquín le expresó sus sentimientos hacia ella, Miriam descubría los planes que tiene su jefe junto a su esposa Gema de tener hijos dejándola completamente destrozada.

Andrés se encuentra completamente perdido y le contaba a su primo Luis que ha perdido definitivamente a Begoña tras descubrir lo que pasó con María la noche anterior. Y no dudaba en decirle que lo único que quiere es recuperar a Begoña.

Paralelamente, Andrés se veía obligado a tomar una decisión drástica con Felipe pese a haberse mostrado benevolente con él. Y dada la situación con Andrés, y el amor que profesa a Julia, Begoña decidía aceptar el plan de Jesús con Julia acercando así posturas con su marido.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 16 al viernes 20 de diciembre:

Capítulo 205 de 'Sueños de libertad' – Lunes 16 de diciembre

Al ver como Begoña y Jesús han firmado una tregua y han acudido junto a Julia al Museo del Prado, Damián se muestra feliz de ver que las cosas empiezan a recomponerse en su familia. Sin embargo, tras su regreso del Museo, la pequeña empieza a enfermar.

Miriam acude a Luz tras haber sentido mareos y fuertes dolores de cabeza. Tras saber que le pasó lo mismo cuando tuvo un desengaño amoroso como ahora, Luz le dice que está somatizando la tensión que le provoca el estar enamorada de la persona equivocada.

Tras ver a Mateo desubicado al saber que su padre podría tener algo con Digna, Claudia decide darle una sorpresa y le cuenta que tiene unas tierras que le dejó su abuela en herencia y que ha pensado en vender el terreno y así poder montar la librería con ese dinero y todo lo que le ha dado su padre.

María trata de seguir reconduciendo su relación con Andrés y aprovecha para decirle que tienen que hacer como Begoña y Jesús que han ido juntos al museo junto a Julia pero Andrés la rechaza. Tras ello, Andrés no duda en interesarse por el estado de Julia y no duda en reprochar a su hermano Jesús que siga utilizando a Julia para tratar de reconciliarse con Begoña. Después, tras ver a Felipe borracho en la cantina, Andrés decide despedirle definitivamente.

Don Pedro decide abrirse con Mateo y contarle lo que siente por Digna y aunque él entiende que su padre se haya podido enamorar le duele pensar que la relación entre él y su madre puede estar acabada. Paralelamente, Digna también opta por contarle a Gema su idilio con don Pedro.

Tras saber que Miriam está de baja, Joaquín no duda en preocuparse por ella y acude a verla a su habitación. La secretaria le dice a su jefe que sabe que está tratando de buscar un hijo con su mujer. Pero pese a todo, ambos son incapaces de reprimir lo que sienten el uno por el otro.

Patricia Lambert acude al despacho de Jesús y él le deja claro que los dos ya tienen lo que querían pero ella no duda en decirle que deja bastante que desear. Después, cansada de sentirse menospreciada por el De La Reina, Patricia decide actuar a sus espaldas y tras descubrir en su despacho el proyecto de recalificación de terrenos del nuevo gobernador civil opta por investigar de qué se trata.

Tras no querer contarle nada a Marta de lo que le sucedió en prisión y después de haber dejado muy preocupadas a Carmen y a Marta, Fina opta por abrirse definitivamente con su pareja y le revela a Marta que Santiago le intentó violar en la celda.

Damián pilla a Don Pedro y a Digna coqueteando y se pone celoso al ver que ha perdido a su amada y esta se ha echado en brazos de su socio. La cocinera al ser consciente de que su cuñado les ha visto, no duda en mirarle de forma desafiante.

Capítulo 206 de 'Sueños de libertad' – Martes 17 de diciembre

Julia sigue con mareos y fiebre y Begoña decide quedarse en casa con ella. Mientras, María decide seguir haciendo daño a Begoña tras el rechazo de Andrés para provocarla. Después, la enfermera le pide a Andrés que medie para que María la deje tranquila y pare de atacarla. Y por ello, el ex militar le dice a su mujer que se marche a Jaca.

Marta quiere tomarse la justicia por su mano para hacer pagar a Santiago todo el daño que le ha hecho a Fina al intentar violarla después de haberla denunciado y llevado a la cárcel. Pero Fina le pide que no le denuncie porque no quiere que todo le pueda salpicar a ella. Después, Marta le pregunta a Tasio por si conoce a algún matón a sueldo pero su hermanastro se niega a darle su contacto.

Celoso perdido tras ver a Digna con don Pedro, Damián no duda en confrontarle a su cuñada por acercarse a su socio. Tras ello, el De La Reina opta por revelarle a Joaquín y Luis que su madre está teniendo un lío con don Pedro estando casado y siendo socio de la empresa.

Claudia anima a Mateo para que de una oportunidad a su padre tras descubrir que está enamorado de Digna y él opta por hacerle caso. Paralelamente, Carmen encuentra un local para que Mateo pueda montar allí su librería. Después, Claudia acompaña a Mateo en una furgoneta de reparto y al regresar a Toledo tienen un terrible accidente.

Luz acude a ver a Miriam a su habitación y la secretaria le cuenta que se ha vuelto a besar con la persona equivocada y la doctora le aconseja que se aleje de todo lo que le pueda hacer daño.

Capítulo 207 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 18 de diciembre

Después de que Damián les contara que su madre se ha liado con don Pedro, Joaquín y Luis deciden confrontar a Digna pues ellos creían que todo era una estrategia. No obstante, ella les deja caer que se ha enamorado de Carpena aunque su romance es imposible. Después, es don Pedro el que le confiesa a ella que se ha enamorado.

María sigue sufriendo al ver que nada ha servido para que Andrés vuelva con ella y decide confesarle a Gema que se inventó lo de que se había acostado con él y le pide que no cuente nada porque no quiere tender puentes para que su marido pueda volver con Begoña.

Pese a que en un principio no estaba por la labor, Tasio opta por darle el número de un matón a Marta para que se vengue de Santiago por lo hecho a Fina. Después cuando Carmen le cuenta a Tasio que habían abroncado a Felipe por haber dejado a medias la reparación de una furgoneta, Tasio empieza a pensar que Claudia y a Mateo han podido tener un accidente.

Patricia Lambert visita a Digna para darle la razón con respecto a Jesús y le explica cómo pueden hacerse con el control de las perfumerías gracias al proyecto de recalificación que encontró en la mesa de Jesús. Tras ello, la empresaria anuncia a Jesús que se marcha a París.

Julia sigue enferma y tiene muy preocupados a Begoña y Jesús pues creen que lo que puede tener es tosferina, una enfermedad muy contagiosa. Poco después, Jesús pilla a Joaquín intimando con Miriam en el despacho.

Tras el accidente, Mateo muere en brazos de Claudia cuando Tasio llega al lugar del siniestro sin poder hacer nada por el ex párroco. Después, Carmen llama a Marta para darle la noticia y ella y Fina lloran la muerte de Mateo. Finalmente, Claudia recibe la peor noticia: ha perdido el bebé que esperaba de Tasio.

Capítulo 208 de 'Sueños de libertad' – Jueves 19 de diciembre

La colonia está conmocionada por el trágico accidente de Mateo y Claudia. Damián le cuenta a su socio que su hijo ha fallecido en un accidente haciendo que el empresario se hunda. Por su parte, Luz les cuenta que Claudia ha perdido al bebé que esperaba aunque ella se encuentra bien.

Paralelamente, Luz le corrobora a Begoña que Julia padece tosferina y le pide que por favor extremen las medidas para que nadie pueda contagiarse. Y la enfermedad de la niña hace que Begoña y Jesús acerquen de nuevo sus posturas.

Tras darle el alta en el hospital, Carmen decide cuidar de Claudia por el miedo a que pueda volver a intentar quitarse la vida al verla completamente hundida después de haber perdido a su recién estrenado marido y a su bebé. Después, cuando Carmen le cuenta a Claudia que la furgoneta estaba averiada, la de don Benito solo le echa la culpa a Dios.

Digna compadece el dolor de don Pedro al recordar lo que le pasó a ella con Valentín y él le informa de que Damián les ha pedido a él y a Inés que se instalen unos días en su casa para sobrellevar la pérdida de Mateo.

Joaquín le cuenta a Luis lo que sucedió la noche anterior con Miriam y su hermano trata de aconsejarle para que acabe con todo esto pues no debería llevar una doble vida con la secretaria y tras ello, el gerente decide cortar su relación con Miriam. Paralelamente, Joaquín anuncia que están muy cerca de arrebatarles los terrenos a Jesús y don Pedro.

Furioso por lo sucedido con Mateo, Tasio no duda en culpar a Andrés por apiadarse de Felipe en lugar de haberle despedido. Tras descubrir que Claudia estaba esperando un bebé de Tasio y que tras el accidente el embarazo no llegará a término, Andrés no para de sentirse culpable. Después cuando Felipe se presenta en la Cantina, Andrés se encara con él y le dice que le va a denunciar.

Capítulo 209 de 'Sueños de libertad' – Viernes 20 de diciembre

Damián se preocupa por el estado de Tasio tras la muerte de Mateo y de su hijo, él le deja claro que Marta y Andrés van a tener que replantearse lo sucedido. Después, el De La Reina le muestra a Carmen su preocupación por cómo puede afectar todo esto al operario.

Don Pedro le pide a Jesús explicaciones por el accidente de Mateo y su socio le echa las culpas a su hermano Andrés. Mientras, los De La Reina reciben a Carpena y a su mujer Inés en casa. Por su parte, Marta le cuenta a Damián lo que Santiago hizo a Fina en la cárcel y su padre le pide que no se tome la justicia por su mano y que no actúe sin contar con él.

Tras ello, don Agustín acude a visitar a don Pedro y a Inés para calmarles su dolor ante la pérdida de Mateo y dejarles claro que gracias a su hijo era mejor cura. Sin embargo, Inés no duda en enfrentarse con el párroco y con su marido acusándoles de haber sido culpables de su muerte por no haber evitado que abandonara los hábitos y se casara con Claudia.

Después, don Pedro e Inés acuden a visitar a Claudia y ella se niega a acudir a su misa funeral provocando que Inés la ataque por ese desprecio. Por su parte, Carmen teme que su amiga pueda aprovechar el quedarse sola para acabar con su vida. Paralelamente, Claudia no entiende que Tasio no se derrumbe tras haber perdido al bebé que esperaba.

La enfermedad de Julia va a más y al ver que su salud empeora hace temer a Begoña y a Digna por su vida. La niña llega incluso a despedirse de su madre al creer que se va a morir por culpa de la tosferina. Y ante la grave situación de la pequeña, tanto Begoña como Jesús deciden prohibir a Andrés que la visite.