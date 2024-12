Sonsoles Ónega se juega su puesto tras lo que sucede con esta invitada: "Me van a echar"

Este jueves, Sonsoles Ónega recibía en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Yola Berrocal en calidad de representante de Innocence, la cantante y viuda de Carlos Marín, el vocalista de Il Divo. Pero además, durante el programa la presentadora conectaba por teléfono con Magdalena Menchero, la madre del cantante que falleció en 2021.

Todo a raíz de la guerra abierta entre la madre de Carlos Marín y todo el círculo cercano a la mujer de su hijo, Geraldine Larrosa, más conocida como Innocence así como del nuevo Il Divo. Así, la madre del cantante llamaba en directo para desmentir a Yola Berrocal y enfrentarse a ella.

"Yola Berrocal estás mintiendo", le soltaba de primeras Magdalena mientras que la cantante y representante de Innocence le dejaba claro que con ella no iba la cosa. "Que me muera yo en este momento si no ha sido Geraldine la que me ha denunciado a mí, me quedé loca. No digas que no con la mano porque eres una falsa", le soltaba la mujer a Yola ante Sonsoles Ónega.

Asimismo, Magdalena aseguraba que la mayor desgracia de su hijo fue conocer a Geraldine y soltaba una bomba en pleno directo. "Yola Berrocal quería ligar con mi hijo para que te enteres en directo", aseveraba la madre de Carlos Marín. "Pero usted tenía buena relación con Yola, Magdalena", le decía entonces la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "Una buena relación, unas falsas sois todas", replicaba Magdalena.

"Oiga a mí no me meta en el saco, perdone", se defendía Sonsoles Ónega mientras que Yola Berrocal pedía poder contestarla porque estaba diciendo mentiras. "No conforme me denunció la primera vez, me denunció una segunda", incidía Magdalena a la vez que Yola pedía contar la verdad de una vez por todas. "Tú no sabes nada, ¿te callas?", soltaba Magdalena provocando que Sonsoles Ónega le pidiera mantener la compostura.

Después, Yola Berrocal pedía poder hablar para contestar a la madre de Carlos Marín. "El desencuentro entre Geraldine y la familia es por Rosa, la hermana de Carlos", trataba de explicar la representante pero Magdalena aseguraba que estaba mintiendo.

El duro enfrentamiento entre Yola Berrocal y la madre de Carlos Marín pic.twitter.com/UyPAPrgHlV — TVMASPI (@sebas_maspons) December 26, 2024

Sonsoles Ónega pide bajarle el micrófono a la madre de Carlos Marín

Tras ello, seguía el enfrentamiento entre Yola Berrocal y Magdalena Menchero, Sonsoles Ónega volvía a pedirle a la madre de Carlos Marín que se callara y dejara hablar a Yola. "Vamos a bajarle el micrófono a Magdalena, y lo digo tranquilamente, porque sino no puede hablar y que luego no se enfade", aseveraba Sonsoles. "Censura", se escuchaba decir a Miguel Lago. "No, no es censura es para que pueda hablar Yola", aclaraba Sonsoles. "Innocence solo quería dialogar. Y luego, no es que yo quisiera ligar con Carlos, es que fue algo recíproco que nunca voy a contar, yo aún no conocía a Innocence, Carlos y yo éramos amigos y tonteábamos, ellos estaban divorciados", aclaraba Yola.

Finalmente, Sonsoles Ónega se quedaba sin tiempo y se dirigía a Magdalena para hacerle una petición. "Magdalena le quiero invitar mañana a este plató", le decía. "¿Yo a televisión? No, ¿para qué, para que sigamos con estos rollos?, reaccionaba ella. "Porque no nos conocemos", le comentaba Sonsoles. "Yo te veo muchas veces, me encantas, es una pena que cuando fui a la otra entrevista no estabas, me dijeron que iba a ser una entrevista preciosa y no me gustó porque fue todo cotilleo, ¿por qué no le hacéis un homenaje bonito a mi hijo?", le cuestionaba Magdalena.

"Yo feliz, véngase mañana", insistía Sonsoles mientras su invitada no paraba de hablar. "Ay, es que ojalá yo pudiera poner los tiempos de la televisión. No se crea que la estoy cortando, la vuelvo a llamar luego Magdalena. Es que me tengo que ir a publicidad y a mí me van a echar porque ahora tenemos publicidad y con mucho gusto", concluía la presentadora.