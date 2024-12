Patricia Pardo señala exactamente lo que muchos creen de lo que Bárbara Rey ha hecho con Ángel Cristo

Patricia Pardo no ha ocultado su incredulidad ante la segunda parte de la entrevista de Bárbara Rey, cimentada fundamentalmente en responder a su hijo Ángel Cristo tras todos los ataques que ha sufrido de él en el último año. Y es que, en el clímax de su intervención, insinuó algo gravísimo dándole en su punto débil: la hija por la que está luchando para obtener la custodia compartida.

"Sé que tienes un litigio con tu exmujer por la guardia y custodia compartida. Le pido a Dios que no lo consigas por el bien de mi nieta. No voy a hacer nada judicialmente porque podría hacer muchas cosas para que no lo consigas, pero espero que Dios me oiga", soltó a bocajarro.

Santi Acosta, atónito con este arranque, le preguntó por qué consideraba a su hijo un mal padre y ella respondió que "por su carácter": "Parece muy sumiso y angelical pero no lo es. Tiene un carácter muy fuerte y desagradable". Además, aseguró haber visto cosas "terriblemente fuertes" que, en cambio, no iba a contar porque no tenía pruebas que lo acreditaran. No obstante, la insinuación ya estaba hecha y la imaginación del espectador disparada.

Por ello, Patricia Pardo se ha mostrado durísima en su valoración de la entrevista de Bárbara Rey. "Yo no sé si en el circo de Ángel Cristo había número de ilusionismo porque yo creo que lo que vivimos ayer fue la ilusión de Bárbara Rey. A mi juicio, es de los relatos o de los testimonios más incongruentes que hemos visto en televisión porque ella misma afirma y se desmiente a sí misma en la misma frase", ha sentenciado con firmeza en 'Vamos a ver'.

"Y luego hace algo que no acabo de entender. Se muestra totalmente desgarrada y hundida cuando habla de su hijo, pero creo que hace lo mismo o peor, que es insinuar un delito. Si tú atacas a una persona y le imputas un delito, le das la posibilidad de defenderse, pero ella no lo hace. Sin embargo, hace acusaciones veladas que son gravísimas. Comete el mismo error que hace su hijo", ha añadido la presentadora gallega; refiriéndose a esas crudas palabras sobre la custodia de su nieta y, también, al momento en el que Bárbara Rey dijo que ella le pagaba a Ángel Cristo las facturas de un sótano que necesitaba mucha luz. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Además de Patricia Pardo, Joaquín Prat se ha manifestado también demoledor e implacable, señalando "una falta de valores y escrúpulos" por parte de la murciana que rozó, a su juicio, lo "pornográfico". "Anoche tuve que cambiar de canal de la vergüenza ajena que me dio ver a Bárbara Rey", ha aseverado el periodista.