Pablo Iglesias clama contra el "machismo" de Xabier Fortes hacia Irene Montero en TVE

Irene Montero se sentó con Xabier Fortes este lunes en 'La Noche en 24h' dispuesta a someterse a todas las preguntas del periodista. Sin embargo, hubo una cuestión de índole personal que ha despertado furia en su entorno más cercano, en concreto en Pablo Iglesias. El fundador de Podemos ha terminado clamando contra el "machismo" del presentador, exigiendo una disculpa por su indiscreción.

Lejos de contestar a sus labores y retos como eurodiputada, Fortes se interesó por el lado más personal de la antigua ministra, preguntándole cómo conciliaba su papel de madre con los constantes viajes. "Lleva unos meses siendo eurodiputada, tres hijos, pareja… ¿Cómo se hace la convivencia? ¿Cómo se lleva?", preguntó el comunicador.

"Es una etapa diferente, con mucha organización. En un país, donde hay una emergencia de conciliación como tenemos, y donde se delega en las escuelas y en las abuelas y abuelos quienes pueden, no estamos nosotras para quejarnos sino para hacer políticas públicas que garanticen el derecho a la conciliación y a los permisos retribuidos", aseguró Irene Montero. Sin embargo, Pablo Iglesias no ha tenido tanta templanza en su réplica al presentador en redes.

Pablo Iglesias impugna la pregunta que Irene Montero tuvo que responder a Xabier Fortes

Indignado por el contenido de la entrevista, el colaborador habitual de '59 segundos' se ha dirigido a Xabier Fortes a través de su cuenta de 'X' con un claro mensaje. "Esta pregunta jamás me la hicieron a mí", comenzó señalando el antiguo vicepresidente. "Por el contrario, me preguntaban por qué me cogía la baja de paternidad siendo jefe. Y jamás se la hacen a ningún hombre con responsabilidades políticas", escribió Iglesias.

"El machismo es un problema serio en el periodismo, no solamente en el de derechas", terminó sentenciando el fundador de Podemos en su publicación, y el presentador de 'La noche en 24h' no ha tardado en contestar. "Si se ha interpretado así es evidente que no he estado muy acertado en la formulación de la pregunta", señaló Fortes en respuesta a la contundente queja de Pablo Iglesias.

Esta pregunta jamás me la hicieron a mí. Por el contrario me preguntaban por qué me cogía la baja de paternidad siendo jefe. Y jamás se la hacen a ningún hombre con responsabilidades políticas. El machismo es un problema serio en el periodismo, no solamente en el de derechas pic.twitter.com/sPg6WMhxNl — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) December 2, 2024

"Fue una pregunta empática y humana"

"Simplemente quiero aclarar lo siguiente. Mi intención es plantear de entrada una pregunta más por el plano humano y empático. No es una pregunta", continuó explicando el periodista, tratando de justificar el tono de su cuestión. "Fue una pregunta empática y humana por todo lo sucedido con sus hijos. Pero parece evidente que sí se ha interpretado de otra manera es que no he estado nada afortunado", lamentó el rostro del canal 24 horas.

De entrada, mil disculpas. Si se ha interpretado así es evidente que no he estado muy acertado en la formulación de la pregunta. Simplemente quiero aclarar lo siguiente. Mi intención es plantear de entrada una pregunta más por el plano humano y empático. No es una pregunta... https://t.co/4sgb436Sin — Xabier Fortes (@xabierfortes) December 3, 2024

"O no explique bien todo el contexto, por que lo di por sabido y obvio, o lo conté con detalle demasiado tarde. Quizás es que en ciertas circunstancias me sigue pudiendo más el lado humano. Por lo tanto, reitero, mil disculpas sinceras", añadió finalmente el comunicador en un intento de disculparse ante Pablo Iglesias e Irene Montero por lo sucedido durante su visita al programa.