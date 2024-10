Pablo Iglesias carga contra la dirección de TVE por lo hecho con Macarena Olona: "Basura"

Además de tratar el escándalo de violencia sexual protagonizado por Íñigo Errejón, '59 segundos' ofreció este jueves un incendiario debate sobre la crispación política. Y decimos lo de incendiario porque el espacio de La 1 puso cara a cara en su mesa de debate a Pablo Iglesias y Macarena Olona, y los reproches no tardaron en multiplicarse. El antiguo líder de Podemos terminó exigiendo al programa que se disculpase por haber invitado a la exdiputada de Vox entre gritos e insultos.

Para tratar la agresividad y crispación que impera durante los últimos años en el panorama político nacional, Gemma Nierga recibió a un elenco de antiguos políticos en la mesa de '59 segundos' este jueves. Valeriano Gómez (PSOE), Joan Tardá (ERC), José Manuel García Margallo (PP), Iñaki Anasagasti (PNV), Macarena Olona (Vox) y el antiguo vicepresidente del gobierno conformaban el bando político.

Cuando llegó su turno, la antigua portavoz de Vox no dudó en dirigir todos sus ataques a Pablo Iglesias, crispando el ambiente de la mesa en un tiempo récord. "Cuando yo le dije al señor Iglesias que hacía prácticas matonistas era con el corsé que me correspondía como diputada nacional y con el decoro necesario que tenía que mantener por representar a todos los españoles", comenzó señalando Olona, que cada vez elevaba más el tono.

Macarena Olona carga de lleno contra Pablo Iglesias: "Pirómano de la democracia"

"Hoy no tengo ese corsé y es una oportunidad para mí estar aquí y decirle que es un pirómano de la democracia. Desde luego, si en el año 2012, con ocasión de la manifestación 'Rodea el Congreso' pudimos ver al señor Iglesias decir que se emocionaba cuando se pateaba a un agente de policía", recordó la abogada, increpando directamente al que fue su adversario político.

"Yo le digo señor Iglesias, pero míreme, a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos", sentenció la ultraderechista en su primera intervención en la mesa. Rápidamente, la presentadora le recordó a la expolítica la pregunta original, preguntándole de nuevo si era necesaria la tensión y la crispación en la política. Y Olona aprovechó de nuevo para cargar de lleno contra Pablo Iglesias.

"La crispación es la consecuencia, la causa la tengo aquí delante y soy una privilegiada por España, y por todos ellos, de poder decírselo de frente", señaló la antigua portavoz de Vox. Mientras tanto, Iglesias continuaba haciendo oídos sordos a las alusiones para mantener la profesionalidad y ceñirse al debate. "El mayor mito de nuestra época es que vivimos en una sociedad polarizada, cuando en realidad se normaliza la ultraderecha diciendo que hace políticas de centro", leyó el marido de Irene Montero.

"Creo que la dirección de TVE debería hacerselo mirar"

Fue entonces cuando Pablo Iglesias terminó estallando contra el programa por dar visibilidad a perfiles como el de Macarena Olona en prime time. "La política siempre ha sido conflicto, pero el problema es que había también cierto consenso", comenzaba señalando el antiguo líder de Podemos ante las constantes faltas de respeto de Olona, que no paraba de elevar el tono.

"Uno de esos consensos es no permitir la basura de ultraderecha teniendo la palabra en un medio público. Creo que la dirección de TVE debería hacérselo mirar, traer a esta basura política a una mesa en la televisión pública", sentenció el colaborador de '59 segundos' entre aplausos del público. Y la respuesta de Olona no tardó en llegar, ignorando la línea de debate para lanzarse al cuello del madrileño.

"Señor Iglesias, que me mire a la cara. Si me va a llamar basura ultraderechista, tenga al menos los huevos de mirarme a la cara", increpó la abogada a Pablo Iglesias, haciendo que Gemma Nierga tuviese que interponerse entre ambos pidiendo orden en la mesa. "Recuerdo que nos gustaba al equipo si esto de la crispación siempre ha existido o es algo propio de nuestra época", subrayó la presentadora.

"Creo que tenéis que pedir perdón a la audiencia por haber hecho esa barbaridad"

Sin embargo, la tertulia volvía a revolucionarse minutos después cuando Olona volvía a cargar contra Iglesias al referirse a la dimisión de Íñigo Errejón. "Yo le preguntaría al señor Iglesias cuando hace 10 años el señor Errejón y usted fundaron Podemos, supongo que el nombre inicial era Trinquemos, Follemos… pero como quedaba demasiado literal, acabamos en Podemos", señaló la abogada, obligando una vez más a Nierga a intervenir.

"Se puede decir todo, pero con educación, sin faltar al respeto al señor Iglesias", exigió muy seria la conductora de '59 segundos', pero nada podía detener la expolítica. "La falta de respeto es la realidad de lo que ha sido Podemos, de lo que ha sido el señor Errejón o el señor Iglesias, que no nos extraña que estén desquiciadas Irene Montero, la Pam, Isa Serra… viendo los hombres que las rodean… Son todos ustedes unos cínicos", sentenció Olona, cada vez más agresiva con Pablo Iglesias.

Entonces, el fundador de Podemos volvió a cargar contra TVE y la dirección del programa por semejante escena. "Voy a decir una cosa que igual no te gusta, Gemma, creo que tenéis que pedir perdón a la audiencia por haber hecho esta barbaridad que habéis hecho. No hay derecho", sentenció el exdiputado. Ante su contundente llamada de atención al programa, Gemma Nierga corrió a justificarse.

Gemma Nierga se disculpa por las "palabras gruesas" de Macarena Olona, pero no por invitarla

"Solo decir, Pablo, que hemos intentado recoger todas las voces que tienen representación en el Congreso de los Diputados y si hay que pedir perdón, es por las palabras gruesas que se han escuchado esta noche y que nuestros espectadores no merecen. Por eso sí puedo pedir disculpas y no por invitar a Macarena", añadió la comunicadora en un intento de frenar el tono de Pablo Iglesias.

"¿Qué palabras gruesas? Yo no le he dicho 'chepudo', no le he dicho 'rata asquerosa', pero sí le digo 'vendeobreros'", respondió rápidamente Macarena Olona sembrando el caos de nuevo. "Yo agradezco las palabras de Olona porque me parece que esto puede abrir los ojos a la ciudadanía sobre el mundo que nos viene, si estas ideas algún día fueran mayoritarias", añadió Joan Tardá en última instancia.