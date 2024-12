Movistar Plus+ añade gratis Apple TV+ en su plataforma y anuncia subida de precios en 2025

Movistar Plus+, desde su cambio de imagen, ha ido poco a poco integrando todas las plataformas de streaming en su servicio. Si en el paquete de Ficción ya estaban integradas MAX y SkyShowtime, ampliando así el alcance de ambas plataformas, ahora le ha llegado el turno a Apple TV+. Un servicio de streaming que, pese a tener mucho contenido de calidad, no acababa de encontrar su sitio en el mercado. Sobre todo por centrarse solo en contenido original y no tener catálogo de productos externos como si tienen otras plataformas.

Así que Movistar mejora su oferta de entretenimiento incorporándola sin coste adicional para los clientes de tarifas miMovistar que tengan contratado el paquete Ficción. Desde el próximo 20 de diciembre, los clientes del paquete miMovistar Ficción podrán acceder a Apple TV+, como parte de la navegación principal de la plataforma y también bajo demanda. Gracias a este movimiento, Movistar se convierte en el primer operador en España en lanzar Apple TV+ como parte de su oferta de entretenimiento.

Gracias a este acuerdo, Movistar Plus no hace más que reafirmar su liderazgo en la integración de contenidos en el mercado español, dando cabida a los partners más importantes de la industria. Y es que la incorporación de Apple TV+ va a suponer un antes y un después. Sobre todo porque sus series y películas, salvo 'Ted Lasso', no eran ampliamente conocidas en España. Sobre todo porque el número de suscriptores en nuestro país era relativamente bajo.

Así es Apple TV+

Apple TV+ tiene películas, series, documentales y contenidos infantiles, todos de una calidad inmejorable. Al final, es una de las plataformas que más presupuesto tiene para sus productos, y eso se nota en el resultado final. Entre otros muchos títulos, encontramos series como 'Ted Lasso', 'The Morning Show', 'Monarch: el legado de los monstruos'... Películas como 'Wolfs' o 'Napoléon'. Incluso documentales como 'Real Madrid: hasta el final' y 'El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda'.

'Ted Lasso', una de las series más importantes de AppleTV+

A la destacada calidad de Apple TV+, se le suma la experiencia superior de Movistar Plus, con la fiabilidad que ofrece su red de fibra. El contenido está totalmente integrado en un solo lugar, tanto en el descodificador como a través del acceso en dispositivos (smart TV, smartphones, ordenadores, tablets). Además, el buscador único permite encontrar y acceder al contenido de manera rápida y sencilla sin tener que saltar entre distintas aplicaciones.

Subida de precios en 2025

Pero no todos son buenas noticias. Desde Movistar han confirmado que habrá una subida de precios a partir del 13 de enero de 2025. Pero no afectará de la misma forma a todos los usuarios. Movistar Plus+ como tal seguirá teniendo un precio de 9,99 euros mensuales, pero solo para aquellos que la contraten de manera independiente. Mientras que los clientes de miMovistar que tengan contratado el paquete Movistar Plus Esencial, verán cómo se incrementa el precio de su tarifa, de 12 a 13 euros mensuales. También los paquetes de Fútbol y Ficción tendrán una subida a partir de 2025. Así quedarán los precios:

Movistar Plus+: de 12 a 13 euros

de 12 a 13 euros Netflix estándar: de 12 a 13,99 euros

de 12 a 13,99 euros Netflix Premium: de 17 a 19,99 euros

de 17 a 19,99 euros Ficción total: de 14 a 17,01 euros

de 14 a 17,01 euros Fútbol total: de 45 a 49 euros

Al final, desde Telefónica confirman que estas subidas se darán sobre todo en los paquetes que tienen contenido de otras plataformas. Sobre todo debido al "aumento generalizado de los costes del sector y especialmente de los principales proveedores de contenidos de televisión".