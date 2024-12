Marta López impugna lo ocurrido con Antonio Montero en 'TardeAR' este viernes: "Da vergüenza"

Este viernes, Gabriela Guillén protagonizará el scoop de 'De Viernes' en el que se abrirá en canal para denunciar los abusos de los que fue víctima cuando era solo una niña. Un asunto que provocaba que Marta López y Antonio Montero se enzarzaran en una discusión que obligaba a Frank Blanco a intervenir.

Y es que el hecho de que Gabriela Guillén se haya lanzado a contar este oscuro pasado de su vida justo cuando la otra ex de Bertín Osborne, Fabiola Martínez ha denunciado también haber sido víctima de abusos sexuales ha hecho que en 'TardeAR' hayan saltado las alarmas.

"Es una fatal coincidencia que las dos mujeres compartan esa historia tan terrorífica, están hablando de situaciones que solo quien las vive puede entender. Pero también te digo que detrás de esta reacción de repente ahora de Gabriela me da la sensación de que busca una excusa para su actitud", comentaba Antonio Montero.

Unas palabras que hacían que rápidamente Frank Blanco le preguntara por qué decía eso. "¿A qué actitud te refieres?", le preguntaba el presentador de 'TardeAR'. "Porque realmente yo siempre he pensado que cuando uno se decide a tener un hijo debe compartir esa decisión con quien lo piensa tener porque como tener un hijo es algo de dos personas creo que las dos personas deberían estar de acuerdo", empezaba explicándole.

"Y creo que detrás de toda esta situación que ha vivido Bertín Osborne y ella, de la cual ha nacido un hijo, y deben estar para sacarlo adelante. Pero a mí no se me quita de la cabeza esa frase que dijo Bertín, que ya dije que fue un idiota, de que 'no me jodas'", añadía Antonio Montero.

"De verdad Antonio me da vergüenza lo que estás diciendo", le replicaba entonces Marta López. "Que me digas hoy en día que si él no quería tener un hijo tendría que haber tomado precauciones que no las tuvo", añadía ella. "Pues eso estoy diciendo que ahora tiene que asumir su responsabilidad", matizaba él. "No, tú estabas diciendo que un hijo lo tiene que tener dos personas como diciendo que si ella quiere y él no quiere que no lo hubiera tenido", le espetaba Marta.

Pero Antonio Montero la cortaba y provocaba que Marta López se cabreara. "Deja que termine que yo te he escuchado", le pedía la colaboradora. "Lo que digo es que cuando alguien quiere tener un hijo le diga al otro ¿te apetece tener un hijo juntos?", expresaba el periodista. "No, te apetece no, te lo tienes que pensar antes de hacer lo que hiciste", contestaba Marta completamente indignada.

Frank Blanco frena a Antonio Montero por lo que suelta en 'TardeAR'

"No os enredéis en eso porque lo llamativo de lo que va a contar Gabriela está esa parte de abusos y ha dejado una frase que no se como le va a sentar a Bertín que dice que se lo contó a Bertín y le hizo sentir como una basura", les cortaba entonces Frank Blanco tratando de reconducir el debate.

A lo que Iván García explicaba que no se refería a lo de los abusos sino cuando Bertín decide dejarla y cortar la relación. Después, el hecho de que Gabriela cuente lo mismo que ya ha contado Fabiola llevaba a que Marta López volviera a atacar a su compañero. "Es que es tan duro que como ha dicho antes Antonio de que lo va a utilizar, que una mujer se vea en esta situación y que se le cuestione...", se quejaba la colaboradora.

"Yo no estoy cuestionando nada. Lo que digo es por qué esta historia no la ha contado antes", se defendía Montero. "Pues porque no le ha dado la gana y porque no ha tenido fuerzas", le espetaba Marta López a gritos. "Antonio cada uno tiene sus tiempos y estos asuntos son muy delicados", se sumaba a decir Frank Blanco. "Pero lo dice a dos meses antes de que Fabiola publique su libro contándolo", incidía Antonio. "Pero Antonio yo respeto tu opinión pero tenemos que entender que cuando una persona recibe este tipo de abusos cada uno lo gestiona como puede y no somos nadie porque mira que no nos pase", sentenciaba.