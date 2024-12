María Patiño revela por qué Alessandro Lequio le obligó a apagar Telecinco: "Es una cuestión de salud"

La nueva entrevista de Bárbara Rey en el especial de 'De Viernes' en Telecinco sigue generando un sinfín de reacciones. Si por la mañana, Joaquín Prat y Patricia Pardo sentenciaban a la ex vedette y aseguraban que incluso habían tenido que apagar la televisión; por la tarde ha sido María Patiño la que hacía lo propio en 'Ni que fuéramos'.

Así, después de conectar con Marta Riesco desde el tanatorio de Marisa Paredes, María Patiño abordaba junto a sus colaboradores la entrevista de Bárbara Rey en el nuevo especial de 'De Viernes' y la presentadora no se cortaba al decir que tuvo que desconectar ante las barbaridades que llegó a escuchar de algunos colaboradores.

En este sentido, hay que recordar que este lunes estaban en el plató de 'Bárbara Rey, mi verdad' los periodistas Ángela Portero, Kike Calleja, Sandra Aladro, Sonia Ferrer, Jorge Borrajo así como Terelu Campos, Boris Izaguirre y Alessandro Lequio. Y fue precisamente un comentario del italiano lo que provocó la indignación de María Patiño.

"Ayer por la noche me senté a ver la tele porque quería ver a Bárbara Rey y hubo un momento en el que tuve que apagarla porque me enfadé", revelaba la presentadora de 'Ni que fuéramos'. "Cuando escucho a Alessandro Lequio afirmar que la culpa de haber sido una mujer maltratada es haber tenido una mala elección a la hora de casarse, en ese momento, por una cuestión de salud mía, apagué la televisión", explicaba.

María Patiño tacha de "machista" a Lequio y sentencia a Bárbara Rey

Lejos de quedarse ahí, María Patiño no dudaba en tachar de "machistas" las palabras de Alessandro Lequio. "Me parecieron machistas", aseveraba la periodista. Y aunque el culpable de su apagón fue el colaborador, la presentadora también declaraba que no le había gustado el testimonio de la ex vedette.

"Eso no quita que me ha decepcionado mucho Bárbara Rey, no en cuanto a su relato como mujer maltratada, que la apoyo de manera incondicional desde que lo sabemos, pero las medias tintas respecto a su hijo yo no las entiendo", destacaba María Patiño sumándose así a otros colaboradores de Telecinco que han cuestionado a la madre de Ángel Cristo por no hablar claro con respecto a las actitudes de su hijo.

"Voy a ser muy clara. Es verdad que ella no fue directa, a mí no me gustó esa ambigüedad", recalcaba Patiño antes de escuchar a sus compañeros. "Insisto, el problema es que ella no ha sido categórica. No estoy juzgando, estoy analizando. Cuando no eres categórica y juegas con la ambigüedad de 'te puedo llegar a hacer daño, Ángel, y tú lo sabes', sinceramente creo que no debe de ser fácil, pero la situación sigue siendo muy ambigua, tanto para el chaval como para todos", añadía.