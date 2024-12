Manuel Carrasco descolocó a David Broncano con el regalo envenenado que le entregó en directo

Manuel Carrasco aterrizó por primera vez en 'La Revuelta' este miércoles dispuesto a reavivar sus polémicas del pasado con David Broncano. Nada más llegar, el artista dejó claras sus intenciones con el regalo que había traído para el humorista en su estreno en el espacio de La 1. Y más tarde, sorprendió con una atrevida propuesta para enterrar sus diferencias de una vez por todas.

"Durante un tiempo hemos sido enemigos, porque yo hice unas bromas...", comenzó explicando Broncano antes de recordar a la audiencia el desafortunado comentario que hizo sobre el cantante cuando éste agotó el Wanda Metropolitano en Madrid hace casi seis años. "Fuiste mi enemigo porque tú quisiste", recalcó entonces el invitado.

Manuel Carrasco lanza un dardo a Broncano con su último regalo en 'La Revuelta': "Te lo he dedicado"

Entonces, el presentador se sinceró con la audiencia. "Por dar contexto, yo vi un cartel de Manuel Carrasco en el Metropolitano y dije... actuará en los vestuarios, porque no conocía tu magnitud", explicó avergonzado el conductor de 'La Revuelta'. Entonces, Manuel Carrasco explicó que, como en todas sus visitas, le ha traído como regalo el último DVD de uno de sus multitudinarios conciertos a modo de zasca por esa ocasión en la que lo subestimó públicamente.

"Este último que te traigo lo hemos hecho en el Santiago Bernabeu, y te lo he dedicado", anunció el intérprete vacilando mientras mostraba el último DVD, que traía una dedicatoria especial para el humorista. "David, muchas gracias por ayudarme desde el principio", leyó entre risas el presentador antes de redimirse con su invitado.

"Yo encantado de ser un gafe inverso para ti, cada vez que me meto contigo llenas un sitio más grande", señaló Broncano antes de que Manuel Carrasco mostrase otros tres regalos para todos los presentes en el escenario, incluidos Grison y Ricardo Castella. "Hoy he dicho, voy a darle la oportunidad de enmendarlo...", anunció el de Huelva.

"Como ahora estás en TVE pues digo, que la pague él"

Entonces, Broncano y compañía mostraron al público las tres multas que el cantante ha recibido tras su multitudinario concierto en el estadio madrileño, cuya función como auditorio se ha suspendido hasta nuevo aviso. Y el presentador no se cortó en desvelar la magnitud de las sanciones: 114.000 euros y 126.000 la segunda, sin desvelar la tercera.

Lo de los conciertos en el Bernabéu es un tema, eh 💸@manuelcarrasco_ #LaRevuelta pic.twitter.com/NGZGGEKFLu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 11, 2024

"Evidentemente vamos a recurrir eso. Lo primero un respeto a los vecinos, no pongo en duda que tengan sus razones. Pero también tengo que decir que he hecho muchísimos conciertos y nunca me han multado por sonido. Así que que la gente reflexione, porque culpa no tenemos", sentenció Manuel Carrasco antes de proponer una solución con la que el de Jaén podría enmendar sus errores del pasado.

"Como tú ahora estás en TVE que lo pagamos los españoles pues digo que la pague él. Así saldas tu deuda conmigo", propuso el intérprete de 'Qué bonito es querer' mientras el conductor de 'La Revuelta' se negaba de lleno. Aunque finalmente bromeó que más tarde le haría un bizum para saldar sus cuentas pendientes.