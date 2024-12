Pilar Eyre dispara contra 'La Revuelta' de David Broncano con su denuncia: "Se quitan las ganas de verlo"

A menudo en 'La Revuelta' de David Broncano hacen referencia a la dificultad que tienen de llegar al público mayor, especialmente a las mujeres mayores, donde el porcentaje de penetración es menor. Sin embargo, la forma en la que se refieren a este target aún por conquistar no ha gustado a Pilar Eyre y así lo ha hecho constar.

A pesar de que se ha declarado fan absoluta del formato y de que frecuentemente ensalza el talento y el ingenio del equipo, esta vez no ha podido ocultar su malestar y se ha dado por aludida negativamente por llamar al segmento de audiencia que ella representa como "yayas" o "abuelas". Términos que emplean habitualmente tanto Broncano como Sergio Bezos o Grison.

"¿Cuándo os daréis cuenta los jóvenes de que a las mujeres mayores no nos gusta que nos llamen “yayas” ni “abuelas”?", ha estallado Pilar Eyre ante una de las publicaciones de 'La Revuelta' en la que colgaban imágenes de Broncano y la cantante Ana Belén bailando en la última entrega con el siguiente texto: "Enviad esto a vuestras yayas, que vean el contenido que se están perdiendo".

"Somos mujeres, por favor, y a veces incluso os damos cien mil vueltas a todos vosotros (véase la espléndida Ana ayer)", ha añadido la periodista y escritora, visiblemente cabreada.



https://twitter.com/pilareyre/status/1866783471374569919?s=46&t=OAJ91T_Kd0DmURPNjeAGHA

En respuesta, una seguidora le resta importancia: "Yo creo que se refieren a las abuelas. Todos a nuestros abuelos les llamamos yayos. No creo que sea en referencia a mujeres mayores en general". Pero Pilar Eyre persiste en su queja con una sonada pregunta: "¿Llaman yayo a Wyoming? ¿A Gabilondo? ¿A Bardem? A…".



https://twitter.com/pilareyre/status/1866799108612362502?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

Por esta crítica a 'La revuelta' Pilar Eyre ha recibido una gran cantidad de ataques en la red social X. Algo por lo que amenaza con dejar de ver el programa: "La cosa va así: adoro a un programa, a un personaje. Lo alabo continuamente. Pero hay un pequeño detalle que no me gusta y lo digo: recibo tanto odio e insultos de sus seguidores que se me quitan las ganas de volver a verlo. Apa, adeu".