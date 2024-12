El final de 'La Revuelta' con Ana Belén y Broncano supera toda previsión y se lleva el aplauso de todos

Ana Belén visitó por primera vez 'La Revuelta' este martes para presentar su nuevo sencillo. David Broncano recibió con incredulidad a la cantante, que no dudó en compartir algunas de las anécdotas más irreverentes de su longeva carrera. Sin embargo, el momento en mayúsculas de la noche llego hacia el final de la emisión, cuando ambos se fundieron en un inesperado baile que incendió las redes.

"Nunca pensé que vendrías a este estercolero", comenzó señalando el presentador entre risas. Y es que, el humorista temía que el marido de la cantante, Víctor Manuel, no le había hablado bien tras su paso por el programa y pensaba que jamás iban a conseguir que acudiese al formato de La 1. "Yo dije, le habrá contado como es esto y no querrá venir. ¿No te ha hablado mal del programa?", preguntó el humorista.

Ana Belén recuerda su broma de 'Inocente, inocente' y deja a Broncano en evidencia

"Habla poco, pero no", señaló Ana Belén entre risas, que comentaría más adelante su paso por 'Inocente, inocente' y cómo vivió la complicada trama que crearon para engañarla. "Me lo comí entero, hasta que no oí la musiquita, me pareció increíble", aseguró la cantante. Mientras tanto, Broncano protagonizó una sonada confusión.

"Como echo de menos ese programa, estaba guapo", señaló el presentador refiriéndose al mítico especial de La 1 justo antes de que Grison le corrigiese de lleno. "Si lo echan todavía, es que solo hacen uno al año sabes", comentó el colaborador entre risas mientras la invitada le recordaba que solo se emitía el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. "Este año te van a decir con los 14 millones 'que era broma' y va a salir Pedro Sánchez ahí", bromeó Grison.

Pero el momentazo de la noche llegó cuando David Broncano se atrevió a invitar a Ana Belén a bailar una bachata improvisada ante los espectadores. "Yo no me niego, ¿tú quieres?", contestó con predisposición la invitada mientras Broncano trataba de echarse para atrás sin éxito. "Tu me has dicho que sabías bailar bachata", espetó la actriz antes de comenzar la escena con el humorista.

Ojalá este baile de bachata de Ana Belén y Broncano suponga el empujón definitivo para conectar con las yayas de este país. #LaRevuelta pic.twitter.com/w1WhdO4aVr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 10, 2024

Las redes se rinden ante la improvisada bachata de Broncano: "Cómo irse a dormir con una sonrisa"

Y las redes no tardaron en dictar sentencia a la inesperada estampa de este martes noche en 'La Revuelta'. "Nunca pensé que vería a Ana Belén bailando una Bachata con Broncano para luego comerse un huevo frito de chuche. Es el mejor programa ahora mismo en la tele", escribió un espectador en 'X'. "Broncano lo mismo te juega al ajedrez q se marcha una bachata con Ana Belén", añadió otro usuario de la plataforma.

Broncano en su programa hace lo que sabe hacer, sin pensar en si lo hace bien o mal.



Habla de lo que sabe, hace las bromas que él sabe hacer, baila con Ana Belén como él sabe. No lo hace bien, ni mal. Lo hace sin pretensiones.



LO HACE BONITO.#LaRevueltaTVE #LaRevueltaRTVE pic.twitter.com/r7Li4iyfN4 — Florinda Chico (Fake) (@ChicoFlorinda) December 10, 2024

Qué fantasía ver a la grándisima @OficialAnabelen bailando bachata con Broncano #LaRevuelta https://t.co/2BByDY21oX — Maite (@maite63climent) December 10, 2024

Nunca pensé que vería a Ana Belen bailando una Bachata con Broncano para luego comerse un huevo frito de chuche. #LaRevuelta es el mejor programa ahora mismo en la tele https://t.co/y1PKLOvG0T — Crmtwoo 🤍 (@Carmentwoo) December 10, 2024

Broncano lo mismo te juega al ajedrez q se marcha una bachata con Ana Belén... 🫶 #LaRevuelta https://t.co/StOr9bqAl8 — bele (@bele_astur) December 10, 2024

la revuelta tiene tan fácil adivinar que estará pasando en el hormiguero, pero el hormiguero jamás podrá adivinar que pasa en la revuelta https://t.co/XY0MpJz7hO — ana (@gillianismo) December 10, 2024

Solo paso por aquí para recordar que Ana Belén tiene 73 años



😳 #LaRevuelta https://t.co/7QAz7ShAAS — María de la Ο🔻 (@MDELAO) December 10, 2024

Jorge Ponce de animador navideño por la Gran Vía, una partida de ajedrez a ciegas, Ana Belén bailando bachata con Broncano y cantando La Puerta de Alcalá. Lo que cunden 70 minutos 😅 #LaRevuelta #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/nxtp93Burm — Maika ☕ (@maika_rguez) December 10, 2024

Que fantasía es esta Ana Belén y Broncano bailando algo parecido a la bachata 😄😁😄 🫶 #LaRevuelta_TVE pic.twitter.com/zfa7lQrxVs — David (@Davidmanoffire) December 10, 2024

Me ha encantado ver a la maravillosa Ana Belén riendo, cantando, bailando y comiendo chuches en #LaRevuelta 😍#LaRevueltaTVE pic.twitter.com/sKwa5uVdZN — Maika ☕ (@maika_rguez) December 10, 2024

Un auténtico lujo tener a Ana Belén en #LaRevueltaTVE, como colofón. 🎉👏



Y si ya se pone a bailar bachata con David Broncano, ni te cuento. 💃🕺



Hoy a roto las audiencias #LaRevuelta, seguro. 📈💥🔥 pic.twitter.com/wqcASRpl0D — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) December 10, 2024

Broncano marcando 1 #bachata como Ana Belén en la @LaRevuelta_TVE 😁.



Genial!

Que solo veo esta hora en la tele 😹! — LoVeIsAllYouNeed 👉 ❌DM (@FlladiM41962) December 10, 2024