Luís Figo responde a David Broncano cuánto dinero tiene en el banco y le descuadra en 'La Revuelta'

Luís Figo aterrizó por primera vez en 'La Revuelta' este jueves dispuesto a enfrentarse al ritmo impredecible del programa. David Broncano recibió al ex jugador entre halagos y recordando a la audiencia algunos de los mayores logros de su carrera. Pero la gran sorpresa de la noche llegó en el momento de las preguntas clásicas, cuando el portugués descolocó al humorista con una de sus respuestas.

"Hago zapping y te veo... algún día me aguanto y me quedo a verlo entero", explicó el antiguo jugador del Real Madrid mientras David Broncano le obligaba a sincerarse sobre si seguía 'La Revuelta' o no desde casa. Y cuando el presentador recalcó uno de sus mayores reconocimientos, el Balón de Oro, el invitado sorprendió no dándole demasiada importancia al título.

"Eso fue hace muchos años... Bueno, es un reconocimiento, al final te sirve para algunas cosas", señaló simplemente Luís Figo, que desveló que al contrario de sus compañeros de profesión "no hace buenos negocios". "Pero estás forrado Luís", insistió Broncano, que averiguaría esa información hacia el final de la noche, cuando el ex futbolista se enfrentó a las temidas preguntas clásicas.

Sin embargo, el portugués parecía no tener la menor idea de que clase de cuestiones iban a abordar. "Tengo mucho interés por las preguntas clásicas... ¿Sabes cuáles son no?", preguntó el conductor de 'La Revuelta' mientras Figo negaba con la cabeza. "Es que te estoy viendo el reloj y ya lo quiero saber", señaló con impaciencia el comunicador mientras el futbolista miraba algo extrañado.

Entonces, David Broncano recordó que Luís Figo había sido el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. "Pero no fue nada para mí, aunque cobraba bien", explicó el portugués. Fue entonces cuando el de Jaén trató de averiguar su salario en club madrileño y el invitado le sorprendió con una tajante réplica. "La mitad que el tuyo", sentenció entre risas el ex jugador.

Entre risas, mientras negaba con el dedo y el público coreaba, Broncano aceptó la pulla de su invitado. "No lo sé, depende de lo que Hacienda pueda valorar mis inmuebles", esgrimió Figo sobre su patrimonio total para resumirlo en una frase final. "Más de lo que tú crees y menos de lo que yo quiero", aseguró el ex jugador antes de fijar la cantidad entre 20 y 50 millones para contentar al presentador.

Sobre la pregunta del sexo fue más directo y rotundo, asegurando que en todo el mes había sumado una puntuación de 0. "Es que estoy trabajando mucho", señaló Luís Figo para justificarse mientras el público abucheaba. "Hay que producir más", sugirió Grison de fondo para desatar las risas entre el público.