David Broncano se revuelve contra Antonio Resines por su trampa en 'La Revuelta': "Hoy no cobras"

A pocos minutos de alcanzar las once, y con la entrevista de Manuel Carrasco más que finalizada, 'La Revuelta' se preparaba para despedirse de los espectadores. Sin embargo, Antonio Resines irrumpió en el escenario para hacer un inesperado anuncio que dejó algo descolocado a David Broncano. Y el presentador no dudó en reprender a su colaborador recordando las reglas del programa.

Con dos pistolas que lanzaban billetes, Antonio Resines avanzó una vez más esta temporada sobre el escenario de 'La Revuelta' como la gran sorpresa de la noche. "El titular mañana va a ser Resines tira el dinero de Pedro Sánchez", señaló el presentador antes de que el actor dejase claras sus intenciones. "Vengo a hacer una colaboración promocional", explicó entonces.

"Os voy a dar dinero a todos y os voy a invitar a todos, a David Broncano no, pero al esto sí, a un estreno en el cine Capitol que está aquí al lado. El de la película 'Un lío de millones' que protagonizo yo", anunció Antonio Resines entre aplausos y vítores. "Diego saca la pasta", pidió el colaborador mientras sacaba un fajo de billetes falsos.

No hay mayor caradura en el showbusiness que Antonio Resines. Parece ya hasta broma de las veces que lo digo, pero es increíble el rostro que le echa Antonio cuando viene aquí. Falta a todo el equipo, se le paga un dinero y es que encima todo el mundo le ama. Es el mejor ❤️ pic.twitter.com/VkkQl6iCv4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 11, 2024

Pero el humorista no tardó en pararlo en seco para ponerse serio por lo que acababa de suceder. "Espera, perdón. Antes de nada, por aclarar los términos legales de esto que estás haciendo aquí, una vez más siendo el más sinvergüenza de España", espetó el de Jaén antes de reprender al gran amigo del programa.

"Tú vienes aquí cobrando dinero del programa como colaborador, y ahora promocionas una película... Tú hoy no cobras", sentenció David Broncano mientras Resines trataba de justificarse. "No, pero he hablado con la dirección", aseguraba mientras el conductor de 'La Revuelta' negaba rotundamente con la cabeza. "Que sí cobro porque he hablado con la dirección", insistía.

"Te lo he explicado pero no escuchas"

"La dirección soy yo", terminó subrayando el humorista entre risas mientras su colaborador recordaba que ya había anunciado el motivo de su visita nada más entrar. "Te lo he explicado pero no me escuchas. La colaboración promocional", señaló de forma contundente. "Eso es contradictorio, o colaboras o promocionas", espetó Broncano.